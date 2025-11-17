Įmonės buhalterė kaltinama daugiau nei pusės milijono eurų pasisavinimu

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, moteris daugiau nei pusę milijono eurų pasisavino per nepilną pusmetį.
Tyrimo metu nustatyta, kad buhalterė, 2024 metų vasarą pradėjusi dirbti bendrovėje, laikotarpiu nuo 2024-ųjų rugsėjo iki 2025 metų vasario, turėdama teisę atlikti finansines operacijas, įtariama, pervesdavo įmonės lėšas į savo asmenines banko sąskaitas. Pervestos sumos svyravo nuo kelių šimtų eurų iki keliasdešimt tūkstančių. Iš viso nustatyta daugiau kaip šešios dešimtys galimai neteisėtų pavedimų.
Moteriai pareikšti kaltinimai dėl 21 nusikalstamos veikos.
Už labai didelės vertės turto pasisavinimą Baudžiamajame kodekse numatyta griežčiausia bausmė – laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
