Minesota padavė JAV administraciją į teismą, reikalaudama nutraukti ICE operacijas

JAV Minesotos apygardos teismui pateiktame ieškinyje teigiama, kad sprendimu dislokuoti federalinius pareigūnus pažeidžiama JAV Konstitucija ir valstijos teisės.
Ieškinys pareikštas praėjus keletui dienų po to, kai ICE pareigūnas Mineapolyje nušovė 37-erių metų JAV pilietę Renee Nicole Good. Federalinės institucijos teigia, kad ji bandė partrenkti pareigūną, tačiau vaizdo įrašai rodo, kad R. Good automobilis šaudymo metu nuo pareigūno suko šalin.
Po šio incidento keliuose Minesotos miestuose kilo protestai bei išaugo įtampa.
ICE ir JAV muitinės ir sienos apsaugos tarnybos pareigūnai Vidaus saugumo departamento nurodymu buvo išsiųsti į keletą JAV miestų, kad aptiktų ir deportuotų asmenis, neturinčius teisėto imigracijos statuso.
Ši didelio masto teisėsaugos operacija vykdoma JAV prezidentui Donaldui Trumpui tesint rinkimų kampanijos metu duotus pažadus dėl deportacijų. Keletas miestų ir valstijų paskiau tokius veiksmus apskundė teisme.
Ieškinyje federalinės valdžios sprendimu dislokuoti agentai apibūdinami kaip „invazija“, nurodant, kad į Mineapolį ir Sent Polą buvo nusiųsta daugiau nei 2 tūkst. federalinių pareigūnų, kurie skaičiumi viršija vietos policijos pajėgas. Ieškovai siekia, kad būtų priimtas sprendimas sustabdyti operaciją ir paskelbti ją prieštaraujančia Konstitucijai.
Kiti apeliacinės instancijos lygmenys būtų federalinis apeliacinis teismas ir JAV Aukščiausiasis Teismas. Pirmesni ieškiniai dėl teisėsaugos institucijų pareigūnų dislokavimo federalinės valdžios sprendimu šioje valstijoje davė nevienareikšmiškus rezultatus.
