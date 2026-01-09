Įtampa JAV: ketvirtadienio protestai Mineapolyje

Minesotos valstijos gubernatorius Timas Walzas penktadienį paskelbė „Vienybės diena“ ir kvietė gyventojus 10 val. tylos minute pagerbiant nužudytą moterį Renee Nicole Good.
Šis incidentas dar labiau paskatino trintį tarp vietos ir federalinių tarnybų, o ežerų miestas Mineapolis vėl atsidūrė visos šalies dėmesio centre.
Ketvirtadienį mieste tvyrojo įtampa – nepaisydami lietaus keli šimtai protestuotojų susirinko gatvių sankryžoje netoli nelaimės vietos. Žmonės taip pat rinkosi ir pačioje incidento vietoje.
Padėtis paaštrėjo, kai federaliniai pareigūnai pabandė sulaikyti vieną vyrą iš minios, susirinkusios prie federalinio pastato. Siekdami, kad žmonės pasitrauktų toliau nuo pastato, pareigūnai panaudojo ašarines dujas.
Prie Henry Whipple'o federalinio pastato protestuotojai apsistumdė su vienu žmogumi, palaikančiu ICE, kuris turėjo JAV vėliavą ir garsiakalbį. Kažkas pabandė atimti jo vėliavą ir kepurę. Į šį incidentą įsikišo ICE agentai, o demonstrantai pasitiko juos šūksniais. Vienas asmuo minią paragino „nereaguoti į trolius“.
Demonstracijos tęsėsi ir vakare – didelė žmonių minia, nešina būgnais ir skanduojanti šūkius prieš ICE, žygiavo Portlando aveniu. Vėliau R. N. Good buvo pagerbta tylos minute.
Be to, tylos minutė buvo paskelbta ir prieš krepšinio rungtynes „Target Center“ arenoje tarp Minesotos „Timberwolves“ ir Klivlendo „Cavaliers“ komandų.
CNN pranešė, kad vėliau vakare protestuotojai surentė barikadas, užtverdami kelią automobiliams artimiausioje sankryžoje prie šaudynių vietos.
Toje vietoje dažais buvo išpurkštas užrašas „vieta be ICE“.
Penktadienio rytą šias barikadas pašalino ugniagesiai gelbėtojai. Mineapolio savivaldybė paskelbė, kad gatvių blokavimas trukdytų gaisrinėms ir greitosios pagalbos automobiliams reaguoti į iškvietimus.
Vėliau CNN pranešė apie prie Whipple'o federalinio pastato, kur per ketvirtadienio neramumus buvo sulaikyti keli demonstrantai, pastatytus betoninius barjerus.
ELTA primena, kad 37-erių Renee Nicole Good buvo nušauta savo automobilyje Mineapolyje trečiadienį. Pareigūnų pateikiamos incidento versijos skiriasi: Donaldo Trumpo administracija teigia, kad ICE agentas veikė savigynos tikslais, o vietos pareigūnai tvirtina, kad moteris nekėlė jokio pavojaus.
Incidento vaizdo įrašuose matyti, kaip ICE agentai prieina prie gatvės viduryje stovinčio automobilio ir liepia už vairo sėdinčiai moteriai išlipti iš visureigio. Vienas iš jų patraukia durų rankeną vairuotojo pusėje. Kai automobilis pabando nuvažiuoti, pareigūnas nukreipia ginklą į vairuotoją ir pasigirsta keli šūviai. Automobilis dar šiek tiek pavažiuoja ir atsitrenkia į šaligatvį.
