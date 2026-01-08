JAV imigracijos pareigūnui nušovus moterį, kilo protestai

Į moterį, kuri vietos žiniasklaidoje vadinama 37-erių Renee Nicole Good, buvo šauta iš arti, kai ji, matyt, bandė nuvažiuoti nuo jos automobilį apsupusių agentų. Anot ICE pareigūnų, moters automobilis blokavo jiems kelią.
Vaizdo įraše iš incidento vietos matyti, kaip kaukėtas ICE agentas tris kartus šauna į padidinto pravažumo automobilį „Honda“. Po šūvių automobilis atsitrenkė į netoliese stovinčias transporto priemones. Tuo metu siaubo apimti įvykio liudininkai keikė federalinius pareigūnus.
Automobilyje matomas susmukęs kruvinas moters kūnas.
JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija netrukus pareiškė, kad R. N. Good bandė nužudyti agentus.
Tačiau Mineapolio meras Jacobas Frey'us šį teiginį pavadino nesąmone ir paragino ICE pasitraukti iš jo miesto.
Po incidento tūkstančiai protestuotojų, nepaisydami stingdančio šalčio, išėjo į Mineapolio gatves su užrašais „ICE, lauk MPLS“.
MPLS sutrumpintai vadinamas Mineapolis. Miestas yra Minesotos valstijoje JAV Vidurio Vakaruose.
ICE federaliniai agentai yra D. Trumpo administracijos imigrantų deportacijos kampanijos priešakyje, nepaisant vietos pareigūnų prieštaravimų.
Krašto saugumo departamentas (DHS) praėjusią vasarą pradėjo agresyvią verbavimo kampaniją, siekdamas prie esamo 6 tūkst. ICE agentų kontingento pridėti 10 tūkst. papildomų agentų.
Tai išprovokavo kritiką, teigiant, kad nauji pareigūnai nebuvo pakankamai apmokyti.
DHS vadovė Kristi Noem teigė, kad „bet kokia gyvybės netektis yra tragedija“, tačiau incidentą pavadino vidaus terorizmu ir teigė, kad R. N. Good „visą dieną persekiojo ir trukdė (ICE) darbui“.
„Tada ji ėmė naudoti savo automobilį kaip ginklą“, – tvirtino ji.
Trečiadienio incidentas įvyko per protestą prieš imigracijos kontrolę pietinėje Mineapolio dalyje.
DHS, kuris valdo ICE, socialiniame tinkle „X“ parašė, kad auka bandė pervažiuoti pareigūną, o šis paleido gynybinius šūvius.
Naujausi komentarai