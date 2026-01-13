Minesotos valstija padavė Trumpo administraciją į teismą

Ieškinį paskelbęs Minesotos generalinis prokuroras Keithas Ellisonas teigė, kad Krašto saugumo departamento imigracijos pareigūnų antplūdis į demokratų valdomą šiaurinę valstiją pastarosiomis dienomis „padarė mus mažiau saugius“.
„Tūkstančiai prastai apmokytų, agresyvių ir ginkluotų valstybės, federalinės vyriausybės agentų atvyko į mūsų bendruomenes“, – spaudos konferencijoje sakė K. Ellisonas.
„Akivaizdus nusitaikymas į Minesotą dėl mūsų įvairovės, mūsų demokratijos ir mūsų nuomonių skirtumų su federaline valdžia yra Konstitucijos ir federalinių įstatymų pažeidimas“, – teigė jis.
„Iš esmės tai yra federalinė invazija“, – tvirtino teisininkas.
Mineapolio, kur trečiadienį Imigracijos ir muitinės tarnybos (ICE) agentas nušovė 37 metų Renee Nicole Good, meras Jacobas Frey sakė, kad respublikonas prezidentas nusitaikė į Minesotą dėl to, kad jai vadovauja demokratai.
„Jei tikslas būtų tiesiog ieškoti žmonių, kurie neturi dokumentų, Mineapolis ir Sent Polas nebūtų ta vieta, į kurią eitumėte“, – teigė J. Frey.
„Floridoje, Teksase ir Jutoje yra nesuskaičiuojamai daugiau žmonių, kurie neturi dokumentų“, – sakė meras, tačiau jis pažymėjo, kad šios valstijos yra kontroliuojamos respublikonų.
Ilinojus, kita demokratų valdoma valstija, į kurią D. Trumpo administracija nusitaikė kovoje su imigracija, pirmadienį pateikė panašų ieškinį prieš federalinę vyriausybę.
Krašto saugumo sekretorė Kristi Noem sekmadienį duodama interviu televizijai gynė ICE pareigūno, kuris nušovė JAV pilietę R. N. Good, veiksmus.
K. Noem teigė, kad pareigūnas veikė savigynos tikslais, kai R. N. Good ėmė važiuoti į jį automobiliu, tačiau vietos pareigūnai, atkreipę dėmesį į filmuotą medžiagą iš įvykio vietos, kurioje matyti, kaip protestuotojos automobilis pasisuka nuo agento, griežtai su tuo nesutinka.
K. Noem taip pat sakė, kad dar šimtai federalinių agentų vyksta į Mineapolį, kur kasdien vyksta protestai ir budėjimai dėl R. N. Good mirties.
