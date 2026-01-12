JAV vyriausybė siunčia į Mineapolį dar daugiau pareigūnų

Taip norima užtikrinti, kad čia jau esantys ICE ir pasienio apsaugos pareigūnai galėtų saugiai atlikti savo darbą, sekmadienį stočiai „Fox News“ pareiškė JAV krašto saugumo sekretorė Kristi Noem.
Tūkstančiai žmonių savaitgalį demonstracijose JAV reiškė savo pasipiktinimą dėl mirtinų šūvių Mineapolyje ir ICE, kuri atsakinga ir už deportacijas, veiksmų. Demonstracijos, be kita ko, vyko Mineapolyje, Los Andžele, Vašingtone ir Portlande, taip pat Oklande, Nešvilyje ir Niujorke.
Daugelis protestuotojų reikalavo nutraukti ICE akcijas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas per rinkimų kampaniją paskelbė, kad tapęs prezidentu surengs didžiausią deportacijos operaciją JAV istorijoje. Jis nuo savo kadencijos pradžios vykdo griežtą migracijos politiką.
Mineapolyje ir Sent Pole Minesotos valstijoje jau kuris laikas vyksta ICE operacija, kurioje, Krašto saugumo departamento duomenimis, dalyvauja per 2 tūkst. federalinių pareigūnų. Pasak valdžios institucijų, operacijos tikslas – tyrimai, susiję su įtariamais sukčiavimo atvejais, tarp jų ir Somalio bendruomenės aplinkoje. JAV žiniasklaida diskutuoja, ar institucijų nurodytas operacijos motyvas gali būti pretekstu politiškai motyvuotam imigracijos politikos sugriežtinimui.
Trečiadienį ICE pareigūnas Mineapolyje nušovė baltaodę JAV pilietę Renee Nicole Good. Institucijų duomenimis, ji per ICE reidą savo automobiliu blokavo kelią. JAV vyriausybės atstovai teigia, kad moteris mėgino pareigūną pervažiuoti, o šis šovė gindamasis.
