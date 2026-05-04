Incidentas perėjoje: elektrinis motoroleris kliudė dviratininkę

Vaizdo registratoriumi užfiksuotame įraše matyti, kad pagrindiniu keliu važiavę dviejų automobilių vairuotojai sustojo prie pėsčiųjų perėjos praleisti dviratininkę. Tačiau e. motoroleriu važiavęs vyras neleistinai kirto pėsčiųjų perėją ir kliudė moters dviračio galinį ratą. Po susidūrimo moteris susvyravo, tačiau nenukrito. Atrodo, kad sužalojimų išvengta. Dviratininkė ir incidento kaltininkas dar spėjo „apsišaudyti“ žvilgsniais.
Panašu, kad vyras pamiršo Kelių eismo taisykles – kaip nurodo 66 punktas, važiuoti elektrine mikrojudumo priemone leidžiama tik dviračių takais, pėsčiųjų ir dviračių takais arba dviračių juostomis, o kur jų nėra, – tam tinkamu (su asfalto arba betono danga) kelkraščiu. Beje, kaip kaltininkas sugebėjo nepamatyti dviratininkės – lieka tik spėlioti.
