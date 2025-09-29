Įtariamąjį sulaikiusiems Klaipėdos policininkams prireikė medikų pagalbos

Kaip pranešė Policijos departamentas, sekmadienio vakarą, apie 18.20 val., policijos pareigūnai atvyko į Vaidaugų gatvę dėl smurto artimoje aplinkoje sulaikyti vyriškio.
Tuomet įtariamasis pradėjo įžeidinėti policijos pareigūnus bei aktyviais veiksmais priešinosi Klaipėdos apskr. VPK pareigūnui, gimusiam 1993 m., ir pareigūnei, gimusiai 1994 m.
Po medikų suteiktos pagalbos pareigūnai tęsė tarnybą.
Įtariamasis, gimęs 1996 m., uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo policijai.
Tas, kas panaudodamas ar grasindamas tuoj pat panaudoti fizinį smurtą pasipriešino valstybės tarnautojui ar kitam viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
