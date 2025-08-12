Jūroje – nerimą kelianti patirtis: kauniečių šeima išgelbėjo tėvą ir dukrą

Stiprėjo bangavimas
Nerimastinga situacija susiklostė sekmadienio vakarą 17.15 val. Tuo metu pajūryje budėjęs Palangos gelbėtojas Juras Kilijonas pasakojo, jog tądien plevėsavo geltona vėliava, kuri reiškia, kad jūroje galima maudytis, tačiau yra pavojinga.
„Bangavimas buvo tarp 2,5 ir 3 balų. Žmonių pajūryje buvo nemažai. Tėvas su dukra pajūryje buvo, panašu, su kitais šeimos nariais. Matėme, kad maudėsi žmonių grupė. Tarp jų buvo ir dvidešimtmetė mergina“, – pasakojo J. Kilijonas.
Poilsiautojai buvo netoli, apie 20–25 metrus nuo kranto. Gelbėtojai tuo metu ruošėsi kelti raudoną vėliavą, nes stiprėjo bangavimas.
„Mūsų dėmesys tuo metu buvo sutelktas į pavienius poilsiautojus, kurie tuo metu buvo labiau nutolę nuo kranto. Jei pakyla bangavimas, tokie žmonės pirmiausia atsiduria rizikos zonoje. Grupėje ir netoli kranto besimaudantys kelia mažiau bėdų. Jei kas nutiktų, arti esantys žmonės padėtų išeiti į krantą“, – pasakojo J. Kilijonas.
Padėjo kauniečių šeima
Gelbėtojai visame ruože jau buvo pradėję perspėti toli nuo kranto nutolusius žmones, kad šie artėtų kranto link, nes kyla bangavimas.
„Gelbėtojai turi tam tikrus darbo algoritmus. Mes ne šiaip jų laikomės. Juos padiktavo lavonai, mirtys ir nelaimės. Didžiausias dėmesys kreipiamas į toli į jūrą nuplaukusius, atidžiai stebimi neblaivūs asmenys, vaikai iki 14 metų. Kas tiksliai nutiko merginai, nėra aišku“, – pasakojo gelbėtojas.
Šalia buvusi šeima iš Kauno nuskubėjo padėti žmonėms.
Merginą kaunietis Danas su žmona išvedė į krantą. Pagalbos atgal sugrįžti prireikė ir jos tėčiui.
„Jie toli nebuvo nutolę, gylis ten buvo iki juosmens. Bet dera suprasti, kad esant tokiam bangavimui net žmogaus šauksmo krante nesigirdi. Žmonės sakė, kad mergina sušuko. Tik arčiausiai buvusieji galėjo išgirsti. Aš jos klausiau, kodėl nemojavo rankomis“, – pasakojo J. Kilijonas.
Krante buvę žmonės iškvietė medikus, tačiau jų pagalbos neprireikė.
„Aš paklausiau merginos, kas nutiko, ar ji nors gurkšnį vandens gavo. Mergina sakė, kad jai viskas gerai, medikų pagalbos nereikia. O ir šeima buvo šalia. Tepasakė, kad išsigando“, – prisiminė gelbėtojas.
Sveikata trinka dažnai
Istorija socialiniame tinkle buvo nupasakota, pasak gelbėtojų, šiek tiek kitaip. Viena įvykio liudytoja reiškė priekaištus gelbėtojams.
Palangos gelbėtojų vadas Jonas Pirožnikas gyrė į pagalbą atskubėjusių kauniečių porą ir padėkojo už pilietiškumą.
„Čia ir dabar gelbėtojai neprisistatys per sekundę. Tačiau situacija nebuvo tokia dramatiška, kaip buvo pavaizduota. Per visą pliažo ilgį jau buvo keliamos raudonos vėliavos, gelbėtojų poste, kitame gale, jau buvo iškelta. Bangavimas tikrai stiprėjo. Aš ne vieną žmogų jau buvau perspėjęs, kad trauktų arčiau kranto“, – kalbėjo J. Pirožnikas.
Gelbėtojai pripažino, kad sunegalavimų pajūryje būna įvairių ir jų pasitaiko kiekvieną dieną.
Atidžiau stebimi tie poilsiautojai, kurie turi randų širdies plote, operuota krūtinės ląsta. Gelbėtojai atidžiau stebi tokius atvykėlius.
„Gelbėtojas atbėgo iki merginos 120 metrų. Aš atvažiavau, vos tik gavau žinią. Patys žmonės jokių pretenzijų nereiškė. Erzelis buvo kilęs dėl visiškai pašalinio asmens. Pašalinė moteriškė vis reiškė pretenzijas dėl ženklų, kuriais gelbėtojai buvo pažymėję duobes. Mes turėjome ką veikti tą dieną, jūroje buvo aibė žmonių, kurie dar norėjo maudytis plevėsuojant raudonai vėliavai“, – patikino J. Kilijonas.
J. Kilijonas pastebėjo, kad šiemet pajūryje žalia vėliava nebuvo kelta. Prognozuojama, kad visą šią savaitę jūra bus nerami.
