Klaipėdoje išprievartauta 14 metų mergaitė: specialistai skambina pavojaus varpais

Policijos departamento žiniomis, rugpjūčio 2 d. apie 18 val. Klaipėdoje vyriškis seksualiai prievartavo 2011 metais gimusią nepilnametę. Pranešimą pateikė mergaitės tėvai.
Pasak Policijos departamento Komunikacijos skyriaus vedėjo Ramūno Matonio, įtariamasis greičiausiai nėra iš artimos nukentėjusiosios aplinkos. Šiuo metu jis vis dar ieškomas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl seksualinio prievartavimo.
Į šį atvejį reagavo ir vaiko teisių gynėjai. Kaip informavo Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Gintarė Noliūtė, šiuo metu vaikas yra saugus, juo rūpinasi artimieji, o institucijos užtikrina reikiamą pagalbą.
„Vaiko teisių gynėjai šiandien ryte gavo informaciją iš policijos apie galimą seksualinio smurto prieš nepilnametę atvejį. Šiuo metu vaikas yra saugus, juo rūpinasi artimieji. Nedelsiant reaguojame, aiškinamės situaciją, vaikui ir šeimai užtikrinsime visą reikalingą pagalbą. Aktyviai bendradarbiaujame su teisėsauga“, – teigė G. Noliūtė.
Specialistė pabrėžia, kad tokie atvejai – liūdnas priminimas, jog seksualinis smurtas prieš vaikus išlieka sunkiai atpažįstama ir itin pavojinga problema.
„Didžioji dalis – apie 80 proc. seksualinio smurto prieš vaikus atvejų įvyksta vaiko artimiausioje aplinkoje, kai vaikas patiria šeimos narių, vaikui pažįstamų žmonių nederamą elgesį. Visgi vaikai su seksualinio pobūdžio pavojais susidurti gali ir kitur, pavyzdžiui, internete, socialiniuose tinkluose, kur suaugusieji gali užmegzti ryšį su vaikais, siekdami jais pasinaudoti“, – sakė G. Noliūtė.
Vaiko teisių gynėjai pabrėžia, kad tėvų dėmesys ir nuolatinis atviras bendravimas su vaikais gali ženkliai sumažinti rizikas. Svarbu žinoti, kur ir su kuo vaikai leidžia laiką, pažinti jų draugus, o vaikui nuo mažens diegti supratimą, kad jo kūnas priklauso tik jam pačiam ir be jo sutikimo niekas neturi teisės jo liesti.
„Abipusis pasitikėjimas tarp tėvų ir vaikų nėra garantija, kad vaikas bus apsaugotas nuo visų pavojų, bet kai šeimoje yra kalbamasi atvirai, o vaikas žino, kad visada bus priimtas, suprastas ir nebus smerkiamas, tikrai ženkliai sumažins rizikas“, – pažymėjo G. Noliūtė.
G. Noliūtė taip pat akcentuoja, kad būtina atkreipti dėmesį į vaikų elgesio pokyčius, kurie gali signalizuoti apie patiriamą seksualinį smurtą:
- seksualizuoti žaidimai;
- ne pagal amžių atitinkanti terminologija;
- staigus uždarumas, socialinis pasitraukimas;
- vengimas tam tikrų žmonių, vietų.
Statistika rodo, kad problema išlieka opi:
2024 m. pirmąjį pusmetį užfiksuoti 238 galimo seksualinio smurto prieš vaikus atvejai, pernai – 375. 2023 m. galimai nukentėjo 59 berniukai ir 325 mergaitės, o 2024 m. – 70 berniukų ir 305 mergaitės.
