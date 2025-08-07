Sulaikytas 14-metės išprievartavimu įtariamas vyras

2003 metais gimęs jaunuolis įtariamas seksualiai prievartavęs 2011 metais gimusią paauglę.
Policijos žiniomis, nusikaltimas galimai įvyko rugpjūčio 2 dieną, ikiteisminis tyrimas dėl to pradėtas trečiadienį.
„Detalesnė informacija šiuo metu neteiktina siekiant apsaugoti nukentėjusio asmens teisėtus interesus ir nepakenkti tyrimo sėkmei“, – teigiama pranešime.
Ikiteisminiam tyrimui vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūra, tyrimą atlieka Klaipėdos apskrities policijos Sunkių nusikaltimų tyrimo valdyba.
