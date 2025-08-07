 Sulaikytas 14-metės išprievartavimu įtariamas vyras

2025-08-07 16:29
Saulius Jakučionis (BNS)

Klaipėdoje buvo sulaikytas nepilnametės seksualiniu prievartimu įtariamas vyras, ketvirtadienį pranešė policija ir prokuratūra.

Sulaikytas 14-metės išprievartavimu įtariamas vyras / Asociatyvi freepik.com nuotr.

2003 metais gimęs jaunuolis įtariamas seksualiai prievartavęs 2011 metais gimusią paauglę.

Policijos žiniomis, nusikaltimas galimai įvyko rugpjūčio 2 dieną, ikiteisminis tyrimas dėl to pradėtas trečiadienį.

„Detalesnė informacija šiuo metu neteiktina siekiant apsaugoti nukentėjusio asmens teisėtus interesus ir nepakenkti tyrimo sėkmei“, – teigiama pranešime.

Ikiteisminiam tyrimui vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūra, tyrimą atlieka Klaipėdos apskrities policijos Sunkių nusikaltimų tyrimo valdyba.

