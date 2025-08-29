Klaipėdoje pas sustabdytą vairuotoją rastas kastetas ir beisbolo lazdos

Rugpjūčio 28 d., apie 9.30 val., Klaipėdoje, Taikos prospekte, sustabdžius automobilį „Audi“, kurį vairavo 1972 metais gimęs vyras, rankinėje buvo rastas kastetas. O automobilio salone rastos dvi beisbolo lazdos.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Uostamiesčio pareigūnai pas sustabdytą vairuotoją aptiko šaltųjų ginklų, penktadienį pranešė Klaipėdos apskrities policija.
Rugpjūčio 28 d., apie 9.30 val., Klaipėdoje, Taikos prospekte, sustabdžius automobilį „Audi“, kurį vairavo 1972 metais gimęs vyras, rankinėje buvo rastas kastetas. O automobilio salone rastos dvi beisbolo lazdos.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Naujausi komentarai