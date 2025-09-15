 Klaipėdoje pas vyrą policijos pareigūnai rado kastetą

2025-09-15 09:59
Gytis Pankūnas (ELTA)

Klaipėdoje sekmadienį policijos pareigūnai pas vyrą rado kastetą.

Anot Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato, apie 15 val. Taikos prospekte pareigūnai pastebėjo įtartinai besielgiantį asmenį.

Patikrinus vyrą, gimusį 1982 m., pas jį rastas nešaunamasis civilinėje apyvartoje draudžiamas ginklas – kastetas.

Asmeniui įteiktas šaukimas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo nešaunamuoju ginklu.

Kėdainiuose rastas į ginklą panašus daiktas

Apie galimai rastą ginklą sekmadienį pranešta ir Kėdainių rajone.

Policijos departamento duomenimis, 17.46 val. Meironiškių kaime, vyro, gimusio 1977 m., name, rastas ir paimtas į šaunamąjį ginklą panašus daiktas ir 6 vnt. šovinių.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.

