Klaipėdoje pripažinti kaltais trys asmenys, veikę organizuotoje grupėje

Už visas kaltinamojo Y. L. atliktas nusikalstamas veikas teismas paskyrė jam galutinę subendrintą bausmę – laisvės atėmimą penkeriems metams, J. S. ir A. B. – laisvės atėmimą ketveriems metams šešiems mėnesiams. Teismas nusprendė, kad įsiteisėjus teismo nuosprendžiui nuteistieji privalo nedelsiant atlikti šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmės dalį, o likusios neatliktos laisvės atėmimo bausmės vykdymas kiekvienam iš nuteistųjų atidėtas dvejų metų laikotarpiui.
Teismas nustatė, kad Y. L. ir J. S., veikdami organizuota grupe, siekdami neteisėtai pasipelnyti, susitarė iš nukentėjusiųjų S. T. ir D. B. prievartauti 100 000 Eur. Vykdydami nusikalstamą planą, naudodami psichinę prievartą, jie asmeniškai arba pasitelkdami kitus asmenis sistemingai baugino nukentėjusiuosius. Vėliau į nusikalstamą veiką buvo įtrauktas ir A. B., kuriam buvo pavestos aktyvios užduotys įgyvendinant nusikalstamą sumanymą.
Siekiant sustiprinti grasinimų realumą, A. B., vykdydamas per J. S. gautus nurodymus, nukentėjusiojo S. T. gyvenamosios vietos rajone ir ant nukentėjusiojo D. B. bendrovei priklausančio pastato išplatino lapus su nukentėjusiojo S. T. atvaizdu ir jį žeminančiu užrašu. Vėliau A. B. buvo nurodyta padegti S. T. priklausantį turtą. A. B., vykdydamas jam paskirtą užduotį, 2020 m. liepos mėnesį nakties metu metė padegamąjį užtaisą į nukentėjusiojo S. T. gyvenamąjį namą ir kieme stovėjusį automobilį. Nors užtaisas užgeso ir turto nesunaikino, tačiau buvo padaryta žala namo sienoms, kiemo dangai, tvorai ir kieme stovėjusiam automobiliui. Pavojus buvo sukeltas ne tik nukentėjusiajam S. T., bet ir jo šeimos narių, tarp jų ir mažamečių vaikų, sveikatai ir gyvybei.
Po įvykių atlikę kratą kaltinamųjų gyvenamosiose vietose, pareigūnai aptiko įvairių neteisėtai laikomų daiktų ir medžiagų. Kaltinamojo A. B. namuose rasta psichotropinės medžiagos (amfetamino) ir narkotinės medžiagos – kanapių. Y. L. gyvenamojoje vietoje aptiktas nedidelis kiekis kanapių, neteisėtai laikomas šaunamasis ginklas, didelis kiekis šaudmenų ir teleskopinė lazda. J. S. namuose rasti neteisėtai įgyti ir laikyti šaltieji nešaunamieji ginklai.
Kaltinamasis Y. L., neigdamas pareikštus kaltinimus, nurodė veikęs teisėtai ir teisingai, nes tik siekęs, kad D. B. sumokėtų už jo pusbrolio suteiktas paslaugas ir konsultacijas, sprendžiant D. B. įmonės finansines problemas. Kaltinamasis J. S., neigdamas visus jam pareikštus kaltinimus, tik patvirtino žinojęs apie tarp Y. L. ir nukentėjusiųjų įvykusį konfliktą dėl neatsiskaitymo už paslaugas. Kaltinamasis A. B. kategoriškai neigė veikęs organizuota grupe, o siekdamas baudžiamąją atsakomybę perkelti nuo bendrininkų, nurodė, kad tiek nuotraukas išklijavo, tiek padegamąjį užtaisą į nukentėjusiojo namo kiemą įmetė paties nukentėjusiojo S. T. prašymu.
Kaltinamasis Y. L. anksčiau nėra teistas. J. S. anksčiau yra teistas keturis kartus, o A. B. – du kartus, teistumai nėra išnykę. Šioje byloje kaltinamųjų atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.
Teismas, skirdamas bausmes, įvertino nusikalstamų veikų sunkumo bei pavojingumo laipsnį, jų tyčinį pobūdį, bei tai, kad veikos padarytos veikiant organizuota grupe, kaltinamųjų asmenybes, jų socialinę aplinką, baudžiamojo proceso trukmę.
Kaltinamieji nukentėjusiajam D. B. turės atlyginti 3 000 Eur neturtinę žalą, o nukentėjusiajam S. T. – 5 000 Eur.
Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui.
Naujausi komentarai