Donaldas Trumpas pasirašė įstatymo projektą, nutraukiantį vyriausybės uždarymą

2025-11-13 06:48
BNS inf.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pasirašė įstatymo projektą, kuriuo nutraukiamas ilgiausias per visą Jungtinių Valstijų istoriją vyriausybės uždarymas, kaltindamas demokratus „turto prievartavimu“ per 43 dienas trukusią aklavietę.

Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / AP nuotr.

„Šiandien siunčiame aiškią žinią, kad niekada nepasiduosime turto prievartavimui“, – prieš pasirašydamas įstatymo projektą sakė D. Trumpas.

D. Trumpo žodžius Ovaliniame kabinete susirinkę respublikonų įstatymų palydėjo plojimais.

Kongresas trečiadienį balsavo už ilgiausio istorijoje vyriausybės uždarymo nutraukimą, leisdamas vėl atidaryti federalines agentūras po 43 dienas trukusio sustabdymo, kuris paralyžiavo Vašingtoną ir paliko šimtus tūkstančių darbuotojų be atlyginimų.

Respublikonų vadovaujami Atstovų Rūmai, balsuodami daugiausia pagal partijų linijas, patvirtino Senato priimtą paketą, kuriuo užtikrinama, kad federalinės agentūros veiktų iki sausio.

