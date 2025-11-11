 JAV Senatas balsavo už vyriausybės uždarymo nutraukimą: Atstovų rūmams pateiktas įstatymo projektas

JAV Senatas balsavo už vyriausybės uždarymo nutraukimą: Atstovų rūmams pateiktas įstatymo projektas

2025-11-11 06:46
BNS inf.

JAV Senatas pirmadienį priartėjo prie ilgiausio istorijoje JAV vyriausybės uždarymo pabaigos, keliems demokratų senatoriams prisijungus prie respublikonų ir 60 jų balsavus „už“, o 40 – „prieš“ kompromisinio susitarimo priėmimą.

JAV Senatas balsavo už vyriausybės uždarymo nutraukimą: Atstovų rūmams pateiktas įstatymo projektas
JAV Senatas balsavo už vyriausybės uždarymo nutraukimą: Atstovų rūmams pateiktas įstatymo projektas / ANDREW HARNIK / Getty Images via AFP nuotr.

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų