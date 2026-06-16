Klaipėdoje veikę jauni vyrai įtariami narkotikų platinimu į įvairius Lietuvos miestus

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdyba (KPONTV) atlieka didelės apimties ikiteisminį tyrimą.
Su įkalčiais sulaikyti du asmenys, kurie įtariami dideliais kiekiais platinę narkotikus Klaipėdoje bei kituose Lietuvos miestuose. Tyrimo metu iš neteisėtos apyvartos paimta daugiau nei 400 pakuočių su platinimui paruoštais narkotikais.
Ikiteisminis tyrimas pradėtas Klaipėdos miesto policijos komisariate dar 2025 m. rugpjūtį, kai uostamiestyje, Herkaus Manto g. esančiame parke, policijos pareigūnai patikrino įtarimą sukėlusius, anksčiau neteistus, niekur nedirbančius 19 m. ir 21 m. vaikinus.
Pas pastarąjį asmenį buvo rasta trylika užspaudžiamų maišelių su psichotropine medžiaga – 3-CMC. Šalia vaikinų pareigūnai aptiko krepšį, kuriame rasta dar trylika analogiškų maišelių su 3-CMC.
Atlikę kratą sulaikytųjų automobilyje, uostamiesčio teisėsaugininkai rado 94 maišelius su 3-CMC, 31 maišelį su kokainu bei 52 maišelius su kanapėmis.
Tą pačią dieną minėtame Klaipėdos parke pareigūnai aptiko aštuoniolika slėptuvių su platinimui paruoštais narkotikais, kuriose rado vienuolika maišelių su kokainu bei septynis maišelius su 3-CMC medžiaga.
Tolesnio tyrimo metu gavus duomenų apie internetinėse programose sukurtose grupėse šių asmenų platintas narkotines (psichotropines) medžiagas, tyrimą perėmė KPONTV.
Įtariama, kad pirkėjai už narkotikus atsiskaitydavo kriptovaliuta. Po to iš šios nusikalstamos veikos organizatorių gaudavo vietovių, kuriose buvo paslėptos narkotinės (psichotropinės) medžiagos, koordinates.
Tęsdami tyrimo veiksmus, 2025 m. rugpjūtį–rugsėjį pajūrio pareigūnai, bendradarbiaudami su kitų Lietuvos miestų policijos pareigūnais, Molėtuose, Utenoje, Ukmergėje, Vilniuje, Jonavoje Kaune bei Panevėžyje aptiko platinimui paruoštų narkotikų slėptuves.
Molėtuose rasti septyni maišeliai su tikėtina psichotropine medžiaga – 2-CMC.
Utenoje rasti 28 maišeliai su tikėtina psichotropine medžiaga – 2-CMC.
Ukmergėje rasta vienuolika maišelių su psichotropinių medžiagų – MDMA, 4-CMC, 2-CB bei ketamino mišiniu. Šiame mieste dar rasti trys maišeliai su tikėtina psichotropine medžiaga – 2-CMC.
Vilniuje rasta aštuoniolika maišelių su psichotropiniais grybais.
Jonavoje rasta dešimt maišelių su psichotropinių medžiagų – MDMA, 4-CMC, 2-CB bei ketamino mišiniu. Šiame mieste dar rasta septyniolika maišelių su tikėtina psichotropine medžiaga – 2-CMC.
Kaune rasta 40 maišelių su 3-CMC medžiaga.
Panevėžio mieste ir rajone rasta šešiolika maišelių su psichotropinių medžiagų – MDMA, 4-CMC, 2-CB bei ketamino mišiniu. Šiame mieste ir jo prieigose dar rasti 52 maišeliai su tikėtina psichotropine medžiaga – 2-CMC.
19 m. ir 21 m. bendrininkams pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo dideliu narkotinių (psichotropinių) medžiagų kiekiu turint tikslą jas platinti.
Abu įtariamieji buvo sulaikyti ir uždaryti į areštinę. Jiems paskirta griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas, kuri vėliau pakeista į rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje.
Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyrius.
Už neteisėtą disponavimą dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu turint tikslą jas platinti numatytas laisvės atėmimas nuo aštuonerių iki dešimties metų.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 str., asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.
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