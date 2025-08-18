Klaipėdos apskrityje pareigūnai nustatė prekybos alkoholiu pažeidimų

Tokio pobūdžio priemonę rugpjūčio 13 ir 14 d. vykdė ir Plungės r. PK pareigūnai. Atliekant kontrolinius pirkimus Plungės rajone nustatyta 12 pažeidimų dėl alkoholinių gėrimų pardavimo asmenims, jaunesniems negu 20 metų. Pradėtos administracinės teisenos dėl alkoholinių gėrimų pardavimo mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose jaunesniems negu dvidešimt metų asmenims. Iš neteisėtos apyvartos paimta daugiau nei 12 litrų alkoholinių gėrimų.
Klaipėdos apskrities VPK VTT Prevencijos skyriaus pareigūnai per rugpjūčio 11 d. vykdytą priemonę, Klaipėdos mieste, kontrolinių pirkimų metu užfiksavo dar 3 pažeidimus dėl alkoholinių gėrimų pardavimo nesilaikant licencijoje nurodytų apribojimų. Pradėtos administracinės teisenos dėl alkoholinių gėrimų pardavimo mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose nesilaikant licencijoje nurodytų apribojimų. Šis administracinis nusižengimas buvo padarytas pakartotinai.
Dėl įmonėse nustatytų prekybos alkoholiu tvarkos pažeidimų informacija bus perduota Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui dėl ekonominių sankcijų taikymo.
