Klaipėdos pareigūnų rankose – alkoholis, pirotechnika ir pildymo skysčiai

Tikrinant elektroninėje erdvėje pastebėtą informaciją, buvo atlikti kontroliniai pirkimai ir užfiksuoti keturi asmenys, kurie automobiliais atvežė ir priemonę vykdžiusiems pareigūnams pardavė alkoholinių gėrimų. Buvo pradėtos administracinės teisenos pagal LR ANK 127 str. 1 d. (dėl neteisėto vertimosi komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla). Iš asmenų iš viso paimta beveik septyni litrai alkoholinių gėrimų.
Taip pat buvo suplanuota susitikti su asmeniu, siūlančiu įsigyti pirotechnikos gaminių. Atlikus kontrolinį pirkimą ir užfiksavus pažeidimą, pradėta administracinė teisena pagal LR ANK 183 str. 1 d. ir 2 d. (dėl civilinių pirotechnikos priemonių, kurių tiekimas rinkai, laikymas, platinimas ar naudojimas yra apribotas ar uždraustas). Iš viso paimta 141 vnt. pirotechnikos priemonių (F2 ir F3 kategorijų).
Atlikus dar vieną kontrolinį pirkimą, buvo užfiksuotas ir neteisėtas elektroninėms cigaretėms pildyti skirto skysčio pardavimo atvejis. Pradėta administracinė teisena pagal LR ANK 170(1) str. 1 d. (dėl elektroninių cigarečių ir (ar) jų pildyklių pardavimo ar kitokio realizavimo). Paimta 80 vnt. talpų (po 10 ml) su skysčiu, skirtu elektroninėms cigaretėms pildyti.
