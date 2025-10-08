 Klaipėdos rajone susidūrė automobilis ir vilkikas: į ligoninę išgabenta mergaitė

Klaipėdos rajone susidūrė automobilis ir vilkikas: į ligoninę išgabenta mergaitė

2025-10-08 11:06
Karolina Konopackienė (ELTA)

Antradienio rytą Klaipėdos rajone susidūrus lengvajam automobiliui ir vilkikui, į ligoninę buvo išgabenta keleivio vietoje važiavusi mergaitė.

Klaipėdos rajone susidūrė automobilis ir vilkikas: į ligoninę išgabenta mergaitė
Klaipėdos rajone susidūrė automobilis ir vilkikas: į ligoninę išgabenta mergaitė / Feisbuko grupės „Klaipėdos Reidai II“ nuotr.

Kaip pranešė policija, eismo nelaimė įvyko apie 7.10 val. Rimkų kaime.

Pirminiais duomenimis, kelio Jakai–Rimkai sankryžoje susidūrė automobilis „Volkswagen“ vairuojamas 1975 metais gimusios moters, ir vilkikas „Volvo“.

Dėl patirtų sužalojimų medikams buvo perduota „Volkswagen“ automobiliu kartu važiavusi 2013 metais gimusi mergaitė.

Policija surinko medžiagą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
avarija LT
nukentėjo nepilnametė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų