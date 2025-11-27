 Klaipėdos rajone ugniagesiai gelbėjo per kaminą į krosnį įkritusį katiną

Klaipėdos rajone ugniagesiai gelbėjo per kaminą į krosnį įkritusį katiną

2025-11-27 09:47
BNS inf.

Klaipėdos rajone, Stragnų II kaime, trečiadienį per kaminą į krosnį įkrito katinas, jį teko gelbėti ugniagesiams, ketvirtadienį pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.

Klaipėdos rajone ugniagesiai gelbėjo per kaminą į krosnį įkritusį katiną
Klaipėdos rajone ugniagesiai gelbėjo per kaminą į krosnį įkritusį katiną / Asociatyvi Unsplash nuotr.

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų