Klaipėdos senamiestyje – masinės muštynės

Kovos Žvejų gatvėje fiksuotos 22 val. 50 min. Policijai pranešta, kad Žvejų gatvėje, lauke prie baro, mušasi apie 10 asmenų.
Įvykio metu nukentėjo baro apsaugos darbuotojas gim. 1981 m., jis perduotas medikams.
Įvykio vietoje sulaikytas 1983 m. gim. vyras, jam įteiktas šaukimas. Pradėtas viešosios tvarkos pažeidimo tyrimas.
Dar vienos muštynės kilo šeštadienio naktį, 2 val. 47 min. Tiltų gatvėje, viešoje vietoje, susimušė trys 2004 m. gimę vyrai ir vienas 2005 metais gimęs pilietis. Du 2004 metais gimę vyrai perduoti medikams, 2004 m. ir 2005 m. gim. vyrai sulaikyti ir uždaryti į areštinę.
Pradėtas viešosios tvarkos pažeidimo tyrimas.
