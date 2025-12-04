Kratos Žemaitijoje: per 23 tūkst. pakelių nelegalių cigarečių ir du sulaikyti asmenys

Ketvirtadienį Mažeikių rajone VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus ir Palangos pasienio užkardos pareigūnai, tęsdami ikiteisminio tyrimo veiksmus, atliko kratą vienoje sodyboje.
Per kratą ūkiniame pastate VSAT pareigūnai rado 1 000 pakelių cigarečių „Queen Menthol“ bei „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis ir 19 500 pakelių cigarečių „Marlboro Gold Original“, „Marlboro“, „Winston Blue“, „Marlboro Gold“ – be jokių akcizo ženklų.
Penktadienį, tęsdami procesinius veiksmus, VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės žvalgai su VSAT Specialiosios paskirties valdybos „Kovas“ Vakarų skyriaus pareigūnais atliko kratas vienos Mažeikių įmonės teritorijoje.
Jūriniame konteineryje pasieniečiai aptiko 2 500 pakelių cigarečių „Marlboro Gold“ be akcizo ženklų. Patikrinus teritorijoje stovėjusį automobilį „Audi A6“, rasta 500 pakelių cigarečių „Marlboro Gold“ be akcizo ženklų, o kito, „Toyota Corolla Verso“, bagažo skyriuje pro užtamsintus langus pastebėtos akcizinės prekės. Detalesnei automobilio apžiūrai, cigarečių kiekiui ir rūšiai nustatyti automobilis buvo pristatytas į rinktinės Uosto pasienio užkardą.
Abu automobiliai su lietuviškais valstybinio numerio ženklais bei cigaretės laikinai saugomi Uosto pasienio užkardoje.
Pirmadienį pasieniečiai apklausė įmonės, kurios teritorijoje buvo atliktos kratos, savininką. Jam pareikšti įtarimai ir paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Tyrimas buvo tęsiamas po to, kai prieš savaitę Mažeikių rajone pasieniečiai sulaikė 58-erių klaipėdietį, kuris automobiliu „Toyota Avensis“ gabeno 1,5 tūkst. kontrabandinių cigarečių be banderolių. Su nelegalių rūkalų kroviniu pasieniečiai jį sučiumpa jau trečią kartą. Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Po apklausos vyras buvo paleistas, skyrus jam kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Kriminalinių tyrimų valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriaus tyrėjai atlieka ikiteisminį tyrimą, kuriam vadovauja Šiaulių apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
