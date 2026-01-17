Pakomentavo neteisėtų migrantų „pauzę“: Minsko režimo elgesyje įžvelgė pokyčius

Lietuva per pastarąsias dešimt parų nefiksavo nė vieno į šalį neteisėtai bandančio patekti migranto iš Baltarusijos.
„Šiuo metu galima įtarti, kad ta veikla organizuojant tuos migrantus, juos nukreipiant, jiems talkinant ir panašiai, ji dabar yra pristabdyta tam tikra prasme“, – BNS sakė VSAT atstovas spaudai Giedrius Mišutis.
Latvijos pasienyje su Baltarusija paskutinį kartą migrantai fiksuoti gruodžio 30 dieną, Lenkijos – sausio 9 dieną.
Pasak G. Mišučio, tai savaime nėra nauja tendencija.
„Per visą 2024 metų sausį buvo penkiolika parų, kai visose trijose šalyse irgi nuliai buvo. Ir vienas laikotarpis buvo aštuonios paros iš eilės visose trijose nuliai (...), net trys dienos su nuliais įsiterpė į vasarį“, – sakė G. Mišutis.
„2025 metų sausį buvo penkios dienos, tai visose trijose šalyse nuliai irgi buvo. Tai toks trumpesnis laikotarpis, bet vis tiek, tai nėra nauja“, – pridūrė jis.
Anot pasieniečių atstovo, aiškesnės neteisėtos migracijos iš Baltarusijos tendencijos paaiškės atšilus orams.
Dalis politikų stebėtojų spėja, kad neteisėta migracija iš Baltarusijos į ES galėjo būti aptarta gruodį vykusiame JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiuntinio Johno Coale'o susitikime Minske su Baltarusijos autoritariniu prezidentu Aliaksandru Lukašenka.
Po jo JAV pareigūnas pranešė, kad Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka pažadėjo sustabdyti kontrabandinių balionų skrydžius į Lietuvą, bet neteisėta migracija nebuvo minėta.
