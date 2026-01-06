Neteisėti migrantai įsigudrino vykti vadinamuoju latviškuoju keliu

2025 metais buvo sulaikyti 1 tūkst. 288 migrantai, kurie iš Baltarusijos neteisėtai pateko į Latviją ir vėliau per Lietuvą bei Lenkiją bandė pasiekti Vakarų Europą, dažniausiai – Vokietiją.
2024 metais buvo sulaikyta 540 tokių migrantų.
Dauguma antrinės migracijos iš Latvijos metu sulaikytųjų Lietuvos pasieniečiams nurodė, kad jie teisėtai, turėdami galiojančius kelionės dokumentus, iš kilmės šalių lėktuvais atvykdavo į Rusiją. Iš ten migrantai automobiliais vykdavo į Baltarusiją ir, naudodamiesi vedlių pagalba, neteisėtai kirsdavo Latvijos sieną. Čia sutartoje vietoje laukdavo asmenys, turintys nugabenti į tikslo valstybes.
Dalis sulaikytųjų nurodė ir maršrutą iš kilmės valstybių per Jungtinius Arabų Emyratus ar Turkiją tiesiogiai į Baltarusiją. Tarp pernai įkliuvusių tokių užsieniečių daugiausiai buvo Somalio (459) ir Afganistano (162) piliečių. Iš pernai sulaikytų 1 tūkst. 288 vadinamuoju latviškuoju keliu vykusių migrantų 825 (64 procentai) įkliuvo Lietuvos pareigūnams, 436 – Lenkijos.
Tokius pažeidėjus, atlikę reikalingas procedūras, Lietuvos pasieniečiai paprastai grąžina kolegoms iš Latvijos.
Iš visų šių sulaikytųjų 17 procentų buvo užsieniečiai, pasišalinę iš Latvijos užsieniečių apgyvendinimo vietų. Jie dažniausiai po įsibrovimo į Latviją buvo sulaikomi šios šalies pasieniečių ir tuomet prašėsi prieglobsčio.
Kol būdavo nagrinėjami prašymai, įsibrovėliai įgydavo judėjimo teisę Latvijos teritorijoje. Ja piktnaudžiaudami tokie asmenys sprukdavo iš šalies planuodami per Lietuvą ir ES vidaus sienas judėti toliau į tikslo valstybes. Dažniausiai užsieniečiai iš Latvijos neteisėtai vykdavo automobiliais naudodamiesi gabentojų paslaugomis, kai kuriais atvejais ir keliolikos asmenų grupėmis.
Taip pat VSAT nustatė atvejų, kai tokie migrantai ketindavo pasiekti tikslo valstybes vykdami maršrutiniais autobusais. Jie naudodavosi suklastotais ar svetimais kelionės dokumentais arba neturėjo jokių dokumentų (dažniausiai šį būdą naudodavo Afrikos šalių piliečiai).
Pernai Lietuvos pasieniečiai dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną pradėjo 85 ikiteisminius tyrimus ir sulaikė 101 gabentoją. Tarp sulaikytų neteisėtus migrantus gabenusių asmenų pagal pilietybes daugiausiai buvo Ukrainos (26), Latvijos (24), Lietuvos (17), Estijos (11) bei kitų šalių piliečiai.
Pernai Latvija patyrė nemažą Baltarusijos organizuojamos neteisėtos migracijos spaudimą. Su tuo susijusios ir antrinės neteisėtos migracijos tendencijos. Į Latviją pernai brovėsi, buvo sulaikyti ir grąžinti į Baltarusiją arba Latvijos pasieniečių atgrasyti dar Baltarusijos pusėje 12 tūkst. 3 migrantai. 2024 metais tokių būta 5 tūkst. 306.
