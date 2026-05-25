Liūdna reido statistika: daugiau nei 50 vairuotojų naudojosi telefonais

Gegužės 22 d. Klaipėdoje, I. Simonaitytės g., sustabdyti du neblaivūs asmenys: 1996 m. gimusiai automobilio „Mercedes Benz“ vairuotojai nustatytas 0,82 prom., o 1979 m. gimusiam „Audi“ vairuotojui – 1,86 prom. neblaivumas.
Gegužės 23 d. apie 18.51 val. Palangoje, Kontininkų g. ir Liepojos g. sankryžoje, sustabdytam 1973 m. gimusiam automobilio „Chevrolet“ vairuotojui nustatytas 0,63 prom. Tą pačią dieną apie 22.56 val. Klaipėdoje, Minijos g., 1986 m. gimusiam automobilio „Dacia“ vairuotojui – 0,97 prom. neblaivumas.
Gegužės 24 d. apie 21 val. Klaipėdoje, Minijos g., sustabdytam 1978 m. gimusiam automobilio „Volvo“ vairuotojui nustatytas 1,83 prom. neblaivumas.
Atsakomybės neišvengs ir du dviratėmis transporto priemonėmis važiavę, alkoholio padauginę asmenys.
Gegužės 19 d. apie 22 val. Klaipėdoje, ties Taikos pr. ir Jūrininkų pr. sankryža, sustabdytam 1973 m. gimusiam dviratininkui nustatytas 1,47 prom., o gegužės 24 d. apie 17.40 val. Klaipėdos r., kelyje Jakai–Dovilai–Laugaliai, sustabdytam 1988 m. gimusiam elektrinės mikrojudumo priemonės vairuotojui – 1,35 prom. neblaivumas.
Dar šeši pareigūnų patikrinti vairuotojai neturėjo teisės vairuoti, 54 – neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio įrenginiais, 20 vairuotojų ir dvylika keleivių nesegėjo saugos diržų, tinkamai neprisegti vežti ir trys vaikai. Atsakomybė taikyta ir 27 asmenims, kurie dviratėmis transporto priemonėmis važiavo nesegėdami šalmų.
Mobiliuoju greičio matuokliu per savaitę užfiksuota 217, kitomis priemonėmis – dar 41 leistino greičio viršijimo atvejis.
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