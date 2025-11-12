Nukentėjo maisto išvežiotojas: užsienietį atakavo išalkusieji?

Antradienį į vieną buvusių bendrabučių Šilutės plente prieš vidurnaktį maistą gabenęs 34-erių užsienietis prisimins ilgai.
Apie 23.20 val. jis sutiko nepažįstamą žmogų laiptinėje prie rakinamų koridoriaus durų. Nepažįstamasis pagrasino jam kažkuo panašiu į peilį ir atėmė atgabentą maistą.
Nukentėjusysis nurodė, kad patyrė 23 eurų nuostolį.
Šis išpuolis pareigūnų įvardintas kaip apiplėšimas. Baudžiamasis kodeksas už tokį nusikaltimą numato laisvės apribojimo arba arešto bausmę ar net laisvės atėmimą iki šešerių metų.
Paskelbę apie šį nusikaltimą policijos atstovai pasakė ne viską. Taip ir liko neaišku, ar tą vakarą maisto užsisakę žmonės jį gavo. O gal užpuolikas ir buvo tas, kas norėjo valgio, bet nesiruošė už jį mokėti.
Šiemet maisto išvežiotojai yra patyrę kitokių išpuolių. Keli jų neteko elektrinių dviračių, keli patyrė rasistinius išpuolius.
Antradienio atvejį aiškinasi miesto policijos komisariato pareigūnai.
