„Šį rytą magistralėje, važiuojant nuo Bijotų viaduko link Klaipėdos, nuo kelio nuvažiavo ir ant šono vertėsi sunkvežimis. Kaltinėnų ugniagesiai gelbėtojai, atidarę duris, padėjo išlipti vairuotojui. Dalyvavo Kaltinėnų ugniagesių komanda ir Šilalės pirmasis skyrius“, – rašoma Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos pranešime.
Nuo kelio nuvažiavo ir vertėsi sunkvežimis: vairuotojui prireikė ugniagesių pagalbos
2026-05-13 10:14
Trečiadienio rytą Šilalės rajone nuo kelio nuvažiavo ir apvirto sunkvežimis. Kaltinėnų ugniagesiai gelbėtojai padėjo vairuotojui išlipti iš transporto priemonės.
Nuo kelio nuvažiavo ir vertėsi sunkvežimis: vairuotojui prireikė ugniagesių pagalbos / Šilalės r. savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuotr.
