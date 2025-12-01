Palangoje iš buto dingo brangūs papuošalai

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, gruodžio 7 d., sekmadienį, apie 23.50 val. Palangoje, Smilčių gatvėje, pastebėta, kad iš buto dingo įvairūs juvelyriniai dirbiniai.
Žala – 3900 eurų.
Pradėtas tyrimas dėl vagystės.
Vėlyvą sekmadienio vakarą Palangos policijai pranešta apie bute įvykusią vagystę.
