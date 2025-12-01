 Palangoje iš buto dingo brangūs papuošalai

2025-12-08 10:28
Klaipėdos apskrities VPK inf.

Vėlyvą sekmadienio vakarą Palangos policijai pranešta apie bute įvykusią vagystę. 

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, gruodžio 7 d., sekmadienį, apie 23.50 val. Palangoje, Smilčių gatvėje, pastebėta, kad iš buto dingo įvairūs juvelyriniai dirbiniai.

Žala – 3900 eurų.

Pradėtas tyrimas dėl vagystės.

