Iš parduotuvės Vilniuje pavogti juvelyriniai dirbiniai: žala siekia 250 tūkst. eurų

Vilniuje įsilaužus į parduotuvę pavogti įvairūs juvelyriniai dirbiniai, šeštadienį pranešė Policijos departamentas.
Jo duomenimis, apie 4.21 val. penktadienį suveikus signalizacijai pastebėta, kad iš parduotuvės Aukštaičių gatvėje, išlaužus duris, buvo pavogti juvelyriniai dirbiniai.
Nuostolis – apie 250 000 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
