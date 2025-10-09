Palangos plente užsiliepsnojo automobilis: ugnį sutramdė pro šalį važiavę vairuotojai

Pasak įrašo autorių, jaunuolis po lengvos eismo nelaimės ties Liepų gatve važiavo namo, tačiau netikėtai jo automobilis „Audi“ užsidegė.
Liudininkų teigimu, vairuotojas turėjo tik mažą aerozolinį gesintuvą, kuris nepadėjo užgesinti liepsnų. Laimei, keli supratingi vairuotojai, pastebėję degantį automobilį, sustojo ir panaudojo kelis didesnius, 6 kilogramų gesintuvus. Ugnį vairuotojams pavyko numalšinti.
Automobilis, kaip nurodoma įraše, savo kelionę baigė ant tralo.
Iš socialiniuose tinkluose paskelbtų nuotraukų matyti, kad „Audi“ priekis smarkiai apdegęs – variklio skyrius ir priekinis bamperis padengti gesinimo milteliais.
Susisiekus su Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovais, šie patvirtino, jog pranešimo apie minėtą įvykį neužfiksuota.
„Operatyvaus valdymo skyriaus duomenimis, pranešimo apie Jūsų minimą įvykį nėra gauta“, – teigiama policijos atsakyme.
Šiuo metu neaišku, ar buvo iškviesti ugniagesiai gelbėtojai ir kokia tiksli gaisro priežastis. Iš įvykio vietos nuotraukų galima tik spėti, kad ugnis kilo variklio skyriuje.
