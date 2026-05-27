Policija tikrino dviratininkus ir paspirtukininkus: fiksuota pažeidimų dėl šalmų nedėvėjimo

Reidas uostamiestyje vyko dviejose vietoje. Jo metu buvo nustatyta devyniolika Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimų – visais atvejais elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai nesegėjo saugos šalmo, kuris jiems yra privalomas. Vienas vairuotojas nubaustas dukart – vienoje kontrolės vietoje sustabdytas ir už važiavimą elektriniu paspirtuku be šalmo nubaustas vyras, nepaisydamas pareigūnų perspėjimų bei teisės aktų reikalavimų, kelionę tęsė toliau taip pat be šalmo. Netrukus jis buvo sustabdytas kitoje kontrolės vietoje, kur už pakartotinį pažeidimą vairuotojui vėl buvo taikyta administracinė atsakomybė.
Buvo sustabdyti ir penki dviračiais be šalmų važiavę nepilnamečiai – pareigūnai kvietė jų tėvus, kad atvežtų nepilnamečiams privalomus šalmus, prevenciškai bendravo su jais apie apsauginių šalmų svarbą, saugaus elgesio kelyje taisykles bei tėvų atsakomybę pasirūpinti, kad nepilnamečiai eismo dalyviai važiuotų saugiai ir naudotų apsaugos priemones. Pareigūnai taip pat teigė pastebėję, kad apie 80 procentų per vakar vykdytą patikrinimą patikrintų elektrinių mikrojudumo priemonių bei dviračių vairuotojų dėvėjo saugos šalmus.
Ankstyvą antradienio rytą toks patikrinimas vykdytas ir Gargžduose. Reido metu ypatingas dėmesys skirtas nepilnamečių, vykstančių į mokyklas dviračiais ir elektrinėmis mikrojudumo priemonėmis, elgesiui kelyje bei KET laikymuisi.
Reido metu iš viso užfiksuota dešimt KET pažeidimų:
- nepilnamečiai dviračiais važiavo be apsauginių šalmų;
- el. mikrojudumo priemonėmis naudojosi asmenys, neturintys tam leistino amžiaus;
- važiuojant el. mikrojudumo priemonėmis nebuvo dėvimi apsauginiai šalmai;
- el. mikrojudumo priemonėmis buvo vežami keleiviai, nors tai draudžia KET.
Policijos pareigūnai atkreipia dėmesį, kad būtent apsaugos priemonių nepaisymas ir atsakingo elgesio stoka neretai tampa skaudžių eismo įvykių priežastimi. Siekiant užtikrinti visų eismo dalyvių saugumą bei ugdyti atsakingą elgesį, tokie reidai bus organizuojamos nuolat.
Kaip nurodo Administracinių nusižengimų kodekso 428 straipsnis, dviračių, motorinių dviračių vairuotojams ir (ar) keleiviams, elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams reikalavimo naudoti šalmą nesilaikymas užtraukia baudą nuo 20 iki 40 eurų.
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