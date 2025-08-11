 Priemonę dėl triukšmo vykdę Klaipėdos pareigūnai nustatė dešimt pažeidimų

2025-08-11 11:37 diena.lt inf.

Rugpjūčio 8–9 dienomis Klaipėdos apskrities Kelių policijos skyriaus pareigūnai vykdė policinę priemonę, skirtą transporto priemonių skleidžiamo triukšmo kontrolei. Ši priemonė surengta reaguojant į nuolat gaunamus gyventojų skundus dėl pernelyg didelio automobilių ir motociklų keliamo triukšmo, trikdančio poilsį ir ramybę gyvenamojoje aplinkoje.

Policija
Policija / Ilmos Jurkuvienės nuotr.

Per priemonę nustatyta, kad leistiną triukšmo lygį viršijo dešimt transporto priemonių. Jų vairuotojams surašyti administracinių nusižengimų protokolai. Administracinio nusižengimo protokolas surašytas ir nepilnamečiui, kuris vairavo motorolerį su užmaskuotu valstybinio numerio ženklu.

Priemonės metu taip pat užfiksuota 210 leistino greičio viršijimo atvejų. Tarp jų – keturi vairuotojai Klaipėdos miesto gatvėmis skrieję didesniu nei 100 km/h greičiu, kai leistinas tose vietose yra 50 km/h.

Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai teigia, kad kontrolės priemonės ir toliau bus vykdomos, o vairuotojus ragina elgtis atsakingai bei paisyti nustatytų reikalavimų.

