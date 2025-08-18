Klaipėdos policija per savaitę užfiksavo 922 KET pažeidimus: nustatė neblaivių vairuotojų

Rugpjūčio 11 d. apie 8.39 val. Plungėje, Kalniškių g., sustabdytam 1992 m. gimusiam automobilio „Renault“ vairuotojui nustatytas 1,28 prom. neblaivumas. Tą pačią dieną apie 8.18 val. Palangoje, kelyje Klaipėda–Liepoja, 1990 m. gimusiam automobilio „Volkswagen“ vairuotojui nustatytas 0,66 prom., ten pat apie 9.30 val. sustabdytam 1990 m. gimusiam krovininio automobilio MAN vairuotojui – 0,27 prom. neblaivumas. Rugpjūčio 13 d. apie 23.55 val. Klaipėdoje, Tiltų g., 1969 m. gimusiam „Audi“ vairuotojui nustatytas 1,70 prom. neblaivumas. Rugpjūčio 15 d. apie 7.48 val. Palangoje, kelyje Klaipėda–Liepoja, patikrintam 1994 m. gimusiam sunkiasvorės transporto priemonės „Volvo“ vairuotojui nustatytas 0,13 prom., tą pačią dieną apie 12.19 val. Klaipėdos rajone, Dumpių kaime, kelyje Klaipėda–Veiviržėnai–Endriejavas, 1988 m. gimusiam BMW vairuotojui – 0,58 prom., apie 07:34 val. Palangoje, kelyje Klaipėda–Liepoja, 1995 m. gimusiai „Audi“ vairuotojai – 0,74 prom., apie 17.25 val. Klaipėdoje, Šilutės pl., 1988 m. gimusiam automobilio „Ford“ vairuotojui – 0,41 prom., apie 14.23 val. Klaipėdos rajone, Dituvos kaime, 1974 m. gimusiam „Mercedes Benz“ vairuotojui – 2,41 prom., o ten pat apie 13.57 val. sustabdytai 1974 m. gimusiai „Audi“ vairuotojai – 2,35 prom. neblaivumas. Rugpjūčio 16 d. apie 20.42 val. Klaipėdos rajone, Dituvos kaime, patikrintai 1968 m. gimusiai automobilio „Volvo“ vairuotojai nustatytas 0,85 prom., o apie 23.25 val. Klaipėdoje, Naujoji Uosto g. ir Danės g. sankryžoje, 1962 m. gimusiam, teisės vairuoti neturinčiam „Volkswagen“ vairuotojui – 0,75 prom. neblaivumas.
Teisės vairuoti neturėjo dar 11 pareigūnų patikrintų transporto priemonių vairuotojų.
Sustiprintas dėmesys praėjusią savaitę buvo skiriamas ir dviračiais ar paspirtukais važiavusių asmenų blaivumui – nustatyta 16 neblaivių tokias transporto priemones vairavusių asmenų.
Rugpjūčio 11 d. apie 13.10 val. Klaipėdoje, Minijos g., 1972 m. gimusiam el. paspirtuku važiavusiam vyrui nustatytas 1,63 prom. neblaivumas. Rugpjūčio 12 d. apie 19 val. Neringoje, Nidoje, 1994 m. gimusiam dviratininkui nustatytas 0,43 prom. neblaivumas. Rugpjūčio 12 d. apie 22.51 val. Klaipėdoje, Tiltų g., 1981 m. gimusiam dviratininkui nustatytas 0,68 prom., ten pat apie 23.53 val. dviračiu važiavusiam 1993 m. gimusiam vyrui – 0,69 prom., tą pačią dieną apie 17.50 val. Neringoje, Nidoje, 1988 m. gimusiam dviratininkui – 0,62 prom., apie 19 val. Neringoje, Nidoje, 1998 m. gimusiam dviratininkui – 0,56 prom., apie 18.44 val. ten pat patikrintam 1998 m. gimusiam dviratininkui – 1,25 prom. neblaivumas. Tą pačią dieną apie 22.18 val. Palangoje, Vytauto g., sustabdytam 1966 m. gimusiam dviratininkui – 1,13 prom., apie 17.30 val. Klaipėdoje, Taikos pr., 2005 m. gimusiam el. paspirtuku važiavusiam vyrui – 0,30 prom., apie 19.08 val. Klaipėdoje, Eglių g., 2007 m. gimusiam el. paspirtuku važiavusiam vaikinui – 0,97 prom., apie 15.31 val. Klaipėdoje, Baltijos pr., 1998 m. gimusiam dviratininkui – 0,64 prom., o apie 21.23 val. Klaipėdoje, Taikos pr., 1971 m. gimusiam dviratininkui – 0,46 prom. neblaivumas. 2025-08-13 apie 21.27 val. Klaipėdoje, Taikos pr., sustabdytam 1992 m. gimusiam dviratininkui nustatytas 0,68 prom., apie 20.14 val. ten pat, 1978 m. gimusiam dviračio vairuotojui – 0,95 prom. neblaivumas. Rugpjūčio 16 d. apie 16.32 val. Klaipėdoje, Pajūrio g. ir Vėjo g. sankryžoje, patikrintam 1979 m. gimusiam dviratininkui nustatytas 1,27 prom., o apie 20.05 val. Klaipėdos rajone, Lingių kaime, sustabdytam 1983 m. gimusiam dviratininkui – 1,93 prom. neblaivumas.
Per savaitę Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai taip pat užfiksavo, kad 11 vairuotojų neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio įrenginiais, 16 – nesegėjo saugos diržų, o 10 el. mikrojudumo priemonėmis važiavusių asmenų nedėvėjo šalmų.
Mobiliuoju greičio matuokliu per savaitę užfiksuoti 794, kitomis priemonėmis – dar 38 leistino greičio viršijimo atvejai.
