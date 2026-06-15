Reidai Klaipėdos apskrities keliuose: telefonu naudojosi per 60 vairuotojų

Birželio 12 d. apie 19 val. Plungės r., krašto kelyje Mažeikiai–Plungė–Tauragė, įkliuvo neblaivus 1967 m. gimęs automobilio „VW Sharan“ vairuotojas, kuriam nustatytas 0,78 prom. neblaivumas.
Kitą dieną Palangoje sustabdyti trys neblaivūs vairuotojai: 1998 m. gimusiai moteriai nustatytas 0,64 prom., 2006 m. gimusiam mopedo vairuotojui – 0,44 prom., o 2003 m. gimusiam vyrui – 0,09 prom. girtumas.
Birželio 14 d. apie 00.20 val. Palangoje, Kretingos g., sustabdytam 1967 m. gimusiam „Seat“ vairuotojui nustatytas 0,54 prom., o apie 11.28 val. Palangoje, kelyje Šiauliai–Palanga, 2008 m. gimusiai automobilio „Toyota Auris“ vairuotojai – 0,59 prom. neblaivumas.
Nustatyti ir du alkoholio padauginę dviratininkai.
Birželio 10 d. apie 12.39 val. Klaipėdoje, Šilutės pl., sustabdytam 1987 m. gimusiam el. paspirtuku važiavusiam vyrui nustatytas 2,55 prom., o kitą dieną apie 16.38 val. Kretingoje, Kęstučio g., 1964 m. gimusiam dviratininkui – 0,68 prom. neblaivumas.
Dar aštuoni pareigūnų patikrinti automobilių vairuotojai vairavo neturėdami tam teisės, 62 neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis, 21 vairuotojas ir septyni keleiviai nesegėjo saugos diržų, taip pat septyni lenkė ten, kur tai daryti draudžiama. 21 elektrinės mikrojudumo priemonės vairuotojas atsakomybės sulauks, nes važiavo be jiems privalomų šalmų.
Mobiliuoju greičio matuokliu per savaitę užfiksuoti 499, kitomis priemonėmis – dar 64 leistino greičio viršijimo atvejai.
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