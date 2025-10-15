Santykius aiškinosi mojuodami peiliais

Abiem atvejais minima apie šių istorijų dalyvių girtumą.
Pirmadienį pietinėje miesto pusėje, vieno Liubeko gatvės daugiabučio namo bute, girtavo 37-erių vyras ir jo 53-ejų moteris. Abu buvo jau labai smarkiai įkaušę, kai tarp jų kilo kivirčas ir vyras griebėsi peilio.
Apie 17.30 val. apie tai buvo pranešta pagalbos telefonu. Į įvykio vietą išskubėjo ir medikai, ir policininkai.
Jie rado peiliu sužalotą moterį. Medikai ten pat jai suteikė pirmąją pagalbą ir įsitikino, kad žaizdos nekelia pavojaus gyvybei. Nukentėjusiajai patarta kreiptis į savo šeimos gydytoją.
Įtariamasis namuose negalėjo likti. Policininkai išsivežė jį į policijos komisariatą ir uždarė į areštinę.
Tyrėjai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl smurto artimoje aplinkoje.
Fiksuodami įvykio aplinkybes pareigūnai nustatė, kad vyro girtumas siekė 3,01 prom., moteris tądien išgėrė mažiau, jos organizme nustatytas alkoholio kiekis buvo 2,67 prom.
Kur kas liūdniau baigėsi šeštadienį Žemaičių gatvėje gyvenusių kaimynų konfliktas. Pagalbą aplinkiniai iškvietė apie 11 val.
Pareigūnai ir medikai name rado jau negyvą 66 metų vyrą. Buvo akivaizdu, kad jis žuvo nuo dūrių peiliu.
66-erių jo kaimynas buvo leisgyvis, jis taip pat buvo subadytas peiliu į daugelį kūno vietų. Jau gulėdamas ant greitosios medicinos pagalbos stoties neštuvų jis spėjo pasakyti, kad gynėsi nuo kaimyno.
Kol kas tyrimas sunkiai juda į priekį, mat vienas kruvino konflikto dalyvių jau nieko nebepapasakos, o kitas – pernelyg silpnas paliudyti.
Jau žinoma, kad savaitgalio rytą įtariamasis buvo ne visai išsiblaivęs. Jo iškvėpto oro garuose aptikta 0,18 prom. alkoholio. Ar nusikaltimo auka buvo blaivus, dar nenustatyta.
