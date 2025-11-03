Per savaitę – aštuoniolika neblaivių vairuotojų

Policijos duomenimis, spalio 27 d. apie 16.40 val. Skuodo rajone, Mosėdžio miestelyje, sustabdytam 1962 m. gimusiam automobilio „Opel“ vairuotojui nustatytas 0,63 prom., tą pačią dieną, apie 21.10 val., Klaipėdoje, Mokyklos g., 1983 m. gimusiam „Volkswagen“ vairuotojui – 0,57 prom., apie 18.31 val. Plungėje, S. Dariaus ir S. Girėno g., 1972 m. gimusiam „Toyota“ vairuotojui – 0,48 prom., apie 21.15 val. Klaipėdoje, Mokyklos g., 1985 m. gimusiam „Volkswagen“ vairuotojui – 0,60 prom. neblaivumas. Spalio 28 d. apie 23.22 val. Klaipėdos rajone, Dituvos kaime, sustabdytam 1985 m. gimusiam „Volkswagen“ vairuotojui nustatytas 1,31 prom., apie 16.20 val. Klaipėdos rajone, Šernų kaime, 1990 m. gimusiam „Honda“ vairuotojui – 0,53 prom. neblaivumas. Spalio 29 d. apie 12.30 val. Klaipėdos rajone, Slengių kaime, 1980 m. gimusiam „Audi“ vairuotojui – 2,32 prom. neblaivumas, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Tą pačią dieną, apie 7.19 val., Palangoje, kelyje Šiauliai–Palanga, sustabdytam 1966 m. gimusiam „Volvo“ vairuotojui nustatytas 0,48 prom. neblaivumas.
Lapkričio 1 d. apie 17.15 val. Klaipėdos rajone, kelyje Plungė–Vėžaičiai, 1992 m. gimusiam BMW vairuotojui nustatytas 0,48 prom., apie 10.46 val. Klaipėdoje, Minijos g., 1979 m. gimusiam „Toyota“ vairuotojui – 1,31 prom., apie 8.04 val. Klaipėdoje, Šilutės pl., 1977 m. gimusiam „Rover“ vairuotojui – 0,55 prom., apie 9.38 val. Klaipėdoje, Šilutės pl., 1979 m. gimusiam „Skoda“ vairuotojui – 0,76 prom., apie 10.46 val. Klaipėdoje, Minijos g., 1982 m. gimusiam „Toyota“ vairuotojui – 0,43 prom., apie 9.37 val. Klaipėdoje, Šilutės pl., 2005 m. gimusiam, teisės vairuoti neturinčiam „Audi“ vairuotojui – 1,2 prom., apie 9.13 val. Klaipėdoje, Šilutės pl., 1971 m. gimusiam „Toyota“ vairuotojui – 0,45 prom., apie 15.36 val. Kretingos rajone, Kalnalio kaime, 1971 m. gimusiam „Volkswagen“ vairuotojui – 0,7 prom., o apie 8.20 val. Klaipėdoje, Taikos pr., 1963 m. gimusiam „Volkswagen“ vairuotojui – 0,68 prom. neblaivumas. Lapkričio 2 d. apie 14.43 val. Klaipėdos rajone, Vėžaičiuose, sustabdytam 2000 m. gimusiam „Volkswagen“ vairuotojui nustatytas 0,44 prom. neblaivumas.
Nustatytas ir vienas alkoholio padauginęs dviratininkas – spalio 29 d. apie 13.46 val. Klaipėdos rajone, Priekulės kaime, 1983 m. gimusiam dviračiu važiavusiam vyrui nustatytas 1,37 prom. neblaivumas.
Vienuolika pareigūnų patikrintų vairuotojų vairavo transporto priemones, neturėdami tam teisės, 25 – neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio įrenginiais, dvylika – nesegėjo saugos diržų, tiek pat – lenkė vietose, kur tai daryti draudžiama, vienuolika – nepraleido pėsčiųjų, 53 – nepaisė šviesoforo signalų reikalavimų.
Mobiliuoju greičio matuokliu per savaitę užfiksuoti 267, kitomis priemonėmis – dar 92 leistino greičio viršijimo atvejai.
Naujausi komentarai