Neblaivus vairuotojas bėgo nuo policijos pareigūnų, tačiau buvo sulaikytas

Per savaitę Kelių policijos pareigūnai mobiliaisiais greičio matavimo prietaisais užfiksavo 600 greičio viršijimo atvejų.
Lapkričio 15 d. apie 14.40 val. Kauno r., kelyje Kaunas – Zapyškis – Šakiai buvo stabdomas automobilis „Citroen“. Tačiau vairuotojas reikalavimui sustoti nepakluso. Padidinęs greitį jis nuvažiavo toliau. Už kelių kilometrų automobilis „Citroen“ sustojo, o vairuotojas pasileido bėgti į šalia esantį kalną. Vyras (gim. 1978 m.) sulaikytas, jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,55 prom.
Praėjusią savaitę Kelių policijos pareigūnai ir toliau vykdė policines priemones, skirtas neblaiviems vairuotojams ir kitiems KET pažeidimams išaiškinti. Jų metu policijos pareigūnai Kaune, Kauno ir Jonavos rajone patikrino virš 7,9 tūkst. transporto priemonių. Išaiškinta 10 neblaivių vairuotojų (girtumo laipsnis svyravo nuo 0,49 iki 1,52 prom.).
Neblaivūs vairuotojai rinkosi ir kitas transporto priemones – lapkričio 11 d. apie 14.40 val. Jonavos r., Žeimių mstl., dviratį vairavo neblaivus vyras (gim. 1986 m.). Vyrui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 3,67 prom.
Iš viso praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė 20 neblaivių vairuotojų, 20 vairuotojų, kurie transporto priemones vairavo neturėdami tam teisės, dar 47 vairuotojus, kurie vairuodami naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis.
