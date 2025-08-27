Siaubas: uostamiesčio paplūdimus atakuoja vandalai

Naktį – sprogimas
Antradienį paryčiais paplūdimio tualete driokstelėjęs sprogimas išgąsdino netoliese kemperyje miegojusią pagyvenusių užsieniečių porą.
„Čia jau ne juokai. Tokio turto niokojimo nėra buvę. Jis tapo ypač intensyvus pastarąsias dvi savaites. Vienas tualetas per šį laiką buvo suniokotas du kartus. Labai tikimės, kad pareigūnams pavyks nustatyti kaltininkus. Norėtųsi, kad būtų paviešinta, kas jie tokie ir kodėl taip elgiasi“, – pasipiktinimo neslėpė biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ atostogaujantį direktorių pavaduojantis Alvydas Girdvainis.
Antradienį ryte į darbą atėjusios valytojos Stovyklos gatvėje esančiame tualete pamatė siaubingą vaizdą – vienas tualeto klozetas buvo išsprogdintas, tualeto durys ir lubos suniokotos sprogimo.
Ant palangės gulėjo vienas nesprogęs pirotechnikos užtaisas. Valytojos apie tai pranešė įstaigos vadovui, o šis – policijai.
Netrukus buvo įvestas planas „Skydas“, teritorija aptverta, rinktinės „Aras“ pareigūnai rado ir paėmė pirotechninį užtaisą.
Kol kas oficialiai nepranešama, koks tai buvo užtaisas. Nepatvirtintais duomenimis, tai buvo petarda, kokios dažniausiai perkamos prieš metų pabaigos šventes.
Pamanė, kad karas?
Kada įvykdyta piktadarybė, paaiškėjo visiškai netikėtai, kai pareigūnams apie savo išgyvenimus papasakojo netoliese kemperyje nakvoję pagyvenę vokiečiai.
Jie nuo siaubingo sprogimo garso tą rytą pabudo 4.30 val. Dar buvo tamsu, o išsigandę pagyvenę žmonės pabijojo žvalgytis, kas atsitiko.
Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl svetimo turto sugadinimo ar sunaikinimo visuotinai pavojingu būdu. Už tokį nusikaltimą gresia laisvės atėmimas iki penkerių metų.
Beje, tas pats tualetas nukentėjo prieš pusantros savaitės, tada taip pat buvo sudaužytas vienas klozetas.
Bet tai ne vienintelės piktadarybės paplūdimiuose.
Sudaužė ir lempas
Pasirodo, vakar prie tualetų, esančių pakeliui į centriniu dabar vadinamą (anksčiau – neįgaliųjų) paplūdimį, kažkas nuplėšė ir sudaužė visas LED lempas, įrengtas prie kiekvieno įėjimo į tualetus.
Dėl šio įvykio miesto policijos komisariatas taip pat pradėjo ikiteisminį tyrimą.
Sunku suprasti, kodėl žmogus taip turėtų pasielgti.
Labai tikėtina, kad turto niokotojus padės nustatyti vaizdo stebėjimo įrenginių įrašai. Pareigūnai ketina peržiūrėti visų paplūdimių bei privačiai įrengtų kamerų įrašus.
Praėjusią savaitę kažkas išardė ir medinius takus pakeliui į Pirmosios Melnragės paplūdimį. Takų segmentai buvo nuplėšti nuo konstrukcijos ir išmėtyti miške.
„Sunku suprasti, kodėl žmogus taip turėtų pasielgti. Paprastai, kai kažkas kažkuo nepatenkintas, rašo mums ir į savivaldybę. Antrus metus dėl tualetų švaros neturime skundų, esame surinkę gerą komandą, žmonės labai stengiasi, gerai dirba. Šie tualetai įrengti visiems, už naudojimąsi jais nereikia mokėti, gali naudotis kiekvienas ir džiaugtis. Kraujas verda matant tokią piktadarybę, labai norėtųsi, kad kaltieji būtų nustatyti“, – kalbėjo A. Girdvainis.
