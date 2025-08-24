 Nerimą keliantis vaizdas: į šviesoforą – pagaliu?

2025-08-24 05:00
Klaudija Audickaitė

Smiltelės gatvėje, prie pat prekybos centro „Molas“, klaipėdiečiai užfiksavo nerimą keliantį vaizdą – vienas šviesoforų yra akivaizdžiai apgadintas. Kažkas nusprendė jį specialiai suniokoti.

Sudaužė: prie prekybos centro „Molas“ apgadintas šviesoforas – gyventojai mano, kad tai paauglių vandalizmo pasekmė.
Sudaužė: prie prekybos centro „Molas“ apgadintas šviesoforas – gyventojai mano, kad tai paauglių vandalizmo pasekmė. / Skaitytojo nuotr.

„Kasdien važiuoju šia gatve ir pirmą kartą pastebėjau, kad šviesoforas atrodo daužtas. Panašu, kad čia garantuotai pasidarbavo kieno nors kumščiai ar pagaliai – man labai panašu į jaunimo išdaigas“, – pasakojo pietinio rajono gyventojas Antanas.

Pasak jo, tokie atvejai tik įrodo, kad mieste vis dar yra nepažabojamo vandalizmo apraiškų.

„Jeigu pradės niokoti šviesoforus, kas bus toliau? Gal dar ir stiklą sudaužys? Juk šviesoforas nėra tik dekoracija – nuo jo priklauso eismo saugumas“ – retoriškai klausė klaipėdietis.

Pagal Administracinių nusižengimų kodeksą, už tokį chuliganišką elgesį, kai sąmoningai niokojamas viešasis turtas, gresia administracinė atsakomybė.

Kodekso 481 straipsnyje numatyta, kad už nedidelį viešosios tvarkos pažeidimą gali būti skiriama bauda nuo 30 iki 140 eurų, o pažeidimui pasikartojus – iki 240 eurų.

