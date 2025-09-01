Prieš Rugsėjo 1-ąją – skandalingas paauglių išpuolis

Išpuoliai Taikos prospekte fiksuoti nuo 2.35 val. iki 2.45 val.
Viena vaistinė nukentėjo prie Naujojo turgaus. Maždaug 14–15 metų amžiaus paaugliai išdaužė „Gintarinės“ vaistinės stiklines duris.
Smūgiui panaudota plyta, kuria buvo paremta giros priekaba su statine.
Paugliai išsilupo plytą iš po priekabos rato ir tėškė į vaistinės stiklines duris.
Netrukus apsaugos signalizacija suveikė kitoje pusėje gatvės – prie prekybos centro „Iki“.
Čia išdaužtas vaistinės „Camelia“ durų stiklas.
Tikėtina, kad vis tik į vidų buvo patekta. Gal net ir iš kasos paimta pinigų.
Paaiškėjo, kad tą pačią naktį fiksuotas išpuolis ir Vingio pasaže. Čia išdaužtas dar vienos „Camelia“ vaistinės vitrininis stiklas.
Visais atvejais matyti, kad skylė duryse ar lange yra tokio dydžio, kad pro ją tikrai į vidų galėjo patekti žmogus. Paaugliui tai dar būtų paprasčiau.
„Gintarinės vaistinės“ rinkodaros vadovė Irena Tėvelienė pripažino, kad vagišių taikinys buvo pinigų kasa.
„Šiuo metu vyksta tyrimas ir tikslinami patirti nuostoliai. Įsilaužimo metu paveiktas kasos aparatas. Vaistų ir kitų vaistinės prekių vagys nelietė. Mūsų pacientai dėl įvykio nepatogumų nepatyrė, vaistinės veikla nesutrikusi, dirbame įprastai“, – paaiškino vaistinės atstovė.
„Naktį iš sekmadienio į pirmadienį buvo įsilaužta į „Camelia“ vaistinę, esančią Vingio g. 6. Išdaužtas vaistinės langas, iš kasos pavogta apie porą šimtų eurų. Mūsų prioritetas – darbuotojų ir pacientų saugumas, todėl bendradarbiaujame su policija, tiriamos įvykio aplinkybės. Vaistinė šiuo metu jau dirba“, – komentavo vaistinių tinklą „Camelia“ valdančios bendrovės „Nemuno vaistinė“ generalinė direktorė Kristina Veštortienė.
Dienraščiui dėl komentaro kreipusis į Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vyriausioji specialistę Astą Kažukauskienę, ši jokios informacijos apie incidentus negalėjo pateikti.
Rugsėjo 1 d. policijos platintose suvestinėse nebuvo nė žodžio apie vagystes.
O štai pirmadienio rytą kitoje vietoje, Reikjaviko gatvės apylinkėse, klaipėdiečiai užfiksavo kažkokius gėrimus maukiančius paauglius.
„Rugsėjo 1-oji – graži šventė, bet, deja, šiandien nuo pat ryto Reikjaviko gatvės kieme matėsi girtaujantys nepilnamečiai. Girti vaikai eis į šventę. Tėveliai, atpažinkite savo vaikus, pasirūpinkite jais. Šventė turėtų būti apie žinias, draugystę ir naują pradžią, o ne apie stikliuką“, – į kaimynus kreipėsi paauglius užfiksavę žmonės.
Vieni gyventojai pasipiktino net ne paauglių elgesiu viešoje vietoje, o įvykį užfiksavusių gyventojų poelgiu.
Kai kas net ėmė auklėti paauglių sudrausminimo siekusius žmones.
„Koks jūsų reikalas, ką jie geria? Savo gyvenimą žiūrėkite, suprasčiau kažką blogo darytų, bet čia na jų sveikata, jų gyvenimas. Eilinė bobutė, pro langą pamatė ir padarė tragediją“, – dėl paauglių viešoje vietoje vartoto alkoholio tragedijos nematantis pilietis užsipuolė kaimynus.
„Visada jaunimas gerdavo rugsėjo pirmą. Nematau čia nieko tokio tragiško, tiesiog kad nepasislėpė, gal dėl to negerai“, – pareiškimą tėškė kitas žinovas.
Naujausi komentarai