Šokiruojanti nepilnamečių byla: gimnazistai kaltinami narkotikų pagrobimu ir platinimu

Dar vienas kaltinamasis – nepilnametis Ukrainos pilietis. Vaikinas kaltinamas neteisėtu disponavimu nedideliu kiekiu narkotinių medžiagų be tikslo jas platinti.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, 2025 metų kovą gimnazijos tualete du tos pačios mokyklos mokiniai iš kito gimnazisto – Ukrainos piliečio – pagrobė narkotines medžiagas. Tuo metu, kai vienas iš pagrobėjų grasino pramoninės gamybos šratasvydžio pistoletu, kitas iš ukrainiečio drabužių paėmė užspaudžiamą maišelį, kuriame buvo keturi folijos lankstinukai su kanapėmis.
Tyrimo duomenimis, vienas iš nepilnamečių taip pat gimnazijoje laikė kanapes ir tą pačią dieną dalį jų pardavė kitam asmeniui už dešimt eurų.
Byloje kaltinamas ir iš Ukrainos atvykęs jaunuolis, kuris, kaip įtariama, savo gyvenamojoje vietoje Klaipėdoje neteisėtai laikė nedidelį kiekį narkotinės medžiagos – kanapių, neturėdamas tikslo jų platinti.
Šiam ikiteisminiam tyrimui vadovavo Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė, tyrimą atliko Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui.
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