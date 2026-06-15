 Šyšos upėje rastas vyro lavonas

Šyšos upėje rastas vyro lavonas

2026-06-15 07:25
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Šilutėje, Šyšos upėje, rastas vyro lavonas.

<span>Šyšos upėje rastas vyro lavonas</span>
Šyšos upėje rastas vyro lavonas / S. Lisausko/ BNS nuotr.

Kaip pranešė Policijos departamentas,  sekmadienio pavakare, apie 16.18 val., rastas mirusio nenustatytos tapatybės apie 30-40 metų amžiaus vyriškio kūnas be išorinių smurto požymių.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

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