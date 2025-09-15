Teismas baigė įrodymų tyrimą Kuršių marių taršos baudžiamojoje byloje

Spalio 16 dieną bus pradedamos sakyti proceso dalyvių baigiamosios kalbos, pirmadienį pranešė Šiaulių apygardos teismas.
Teismas išklausė kaltinamajai „Grigeo Klaipėda“ atstovaujančio advokato atsakymus į valstybinių kaltintojų ir kitų teismo proceso dalyvių klausimus, išsprendė pateiktus prašymus, pagarsino likusią bylos medžiagą.
Kadangi proceso dalyviai teismui nepateikė prašymų byloje papildyti įrodymų tyrimą, teismas paskelbė įrodymų tyrimą baigtu.
Visuomenėje itin didelio atgarsio sulaukusioje baudžiamojoje byloje, kurioje kaltinamąjį aktą sudaro daugiau kaip 300 lapų, tarp kaltinamųjų esantys „Grigeo“ grupės prezidentas Gintautas Pangonis, dabartinis Klaipėdos įmonės vadovas Tomas Eikinas bei dar trys ankstesni šios įmonės vadovai yra kaltinami tuo, kad veikdami organizuota grupe piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, sistemingai pažeidinėjo teisės aktų nustatytas aplinkos apsaugos taisykles, klastojo dokumentus.
Ikiteisminis tyrimas pradėtas, kai buvo įtarta, jog į Kuršių marias patenka nevalytos gamybinės nuotekos, taip pat įtarus, kad su tuo susijusi minėtos bendrovės dokumentacija galbūt yra klastojama.
Kaip skelbė BNS, Kuršių marių taršos istorija į viešumą iškilo 2020 metų sausį, teisėsaugai pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl į Kuršių marias patekdavusių nevalytų gamybinių nuotekų. Byloje savo kaltę iš dalies pripažįsta tik viena iš kaltinamųjų.
Šioje didelės apimties 133 tomų byloje yra daugiau kaip 20 tūkstančių dokumentų. Gamtai padarytą turtinę žalą nustatė Aplinkos apsaugos departamentas, kuris pareiškė įmonei daugiau kaip 48 milijonų eurų civilinį ieškinį.
