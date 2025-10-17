Kuršių marių taršos byloje „Grigeo Klaipėda“ bendrovei ir vadovams siūloma skirti milžiniškas baudas

Šią ir kitas siūlomas bausmes prokurorė G. Skersinskytė įvardijo savo baigiamojoje kalboje penktadienį Šiaulių apygardos teismo posėdyje.
Valstybės kaltintoja prašo „Grigeo“ grupės prezidentą Gintautą Pangonį pripažinti kaltu dėl aplinkosauginių pažeidimų, dokumentų klastojimo ir skirti jam 200 tūkst. eurų baudą. Be to, kaltinamajam taip pat siūloma atimti teisę ketverius metus dirbti vadovaujamą darbą.
Taip pat G. Skersinskytė prašo teismo tenkinti Aplinkos apsaugos departamento pareikštą 48 mln. eurų civilinį ieškinį dėl gamtai padarytos žalos.
Buvę bendrovės vadovai atleisti nuo atsakomybės
Šios visuomenėje itin didelio atgarsio sulaukusios baudžiamosios bylos kaltinamąjį aktą sudaro daugiau nei 300 lapų. Kaltinimai byloje pateikti 14 fizinių asmenų ir vienam juridiniam asmeniui – įmonei „Grigeo Klaipėda“.
Tarp kaltinamųjų – „Grigeo“ grupės pagrindinis akcininkas G. Pangonis, dabartinis įmonės vadovas Tomas Eikinas bei dar trys ankstesni šios bendrovės vadovai. Jie kaltinami tuo, kad veikdami organizuota grupe piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, sistemingai pažeidinėjo teisės aktų nustatytas aplinkos apsaugos taisykles, klastojo dokumentus.
Ikiteisminis tyrimas byloje pradėtas, kilus įtarimams, jog į Kuršių marias patenka nevalytos gamybinės nuotekos, taip pat įtarus, kad su nuotekų tvarkymu susiję „Grigeo Klaipėda“ dokumentai gali būti klastojami.
Byloje gamtai padarytą turtinę žalą nustatė Aplinkos apsaugos departamentas, jis „Grigeo Klaipėda“ pareiškė daugiau nei 48 mln. eurų siekiantį civilinį ieškinį.
Tiesiogiai už nuotekų valymą ir valymo įrenginių modernizavimą atsakingi buvę bendrovės vadovai, prisipažinę dėl savo ilgametės neteisėtos veiklos, prokuratūros sprendimu nuo atsakomybės byloje yra atleisti.
„Grigeo Klaipėda“ prisiima atsakomybę
„Grigeo Klaipėda“ dėl išleistų teršalų yra prisiėmusi atsakomybę ir siekia, kad jai būtų leista konkrečiomis aplinkos atkūrimo priemonėmis pašalinti nuotekas iš marių.
„Tikimės, kad teismas atsakys į visus klausimus ir leis greičiau padaryti tai, kas visiems mums svarbiausia – atkurti gamtai padarytą žalą ir užtikrinti aplinkai draugišką įmonės veiklą. Visą objektyviai patvirtintą žalą gamtai atlyginsime, o konkrečių asmenų atsakomybes įvertins ir nustatys teismas“, – komentare žiniasklaidai teigė T. Eikinas, „Grigeo Klaipėda“ generalinis direktorius.
Pasak jo, bendrovė yra pasirengusi atsakyti pagal Europos Sąjungoje taikomas žalos aplinkai fakto nustatymo ir atlyginimo metodikas.
„Grigeo Klaipėda“ yra pasidariusi visas reikiamas išvadas sau ir siekia užtikrinti tvarų didžiausios makulatūros perdirbėjos Baltijos šalyse veiklos tęstinumą“, – teigė T. Eikinas.
Ikiteisminis tyrimas baigtas 2021 m. rugpjūtį, o baudžiamoji byla perduota teismui 2022 m. sausį.
