Seime į priekį stumiasi nauja baudų už konkurencijos pažeidimus skaičiavimo tvarka

Parlamento Ekonomikos komitetas trečiadienį pritarė tokioms Audito komiteto inicijuotomis Konkurencijos įstatymo pataisoms, kurias koreguoti siūlė Vyriausybė.
Jomis siūloma įtvirtinti tris baudos apskaičiavimo etapus: pirma – bazinis jos dydis negali viršyti 50 proc. maksimalios baudos, antra – bauda mažinama arba didinama atsižvelgiant į aplinkybes, trečia – ji gali būti mažinama atsižvelgiant į įmonės finansinę padėtį ir kitas aplinkybes, arba didinama siekiant atgrasyti. Jei galutinė bauda viršija numatytas maksimalias baudas, ji būtų sumažinama iki jų ribos.
Komitetas nepalaikė Vyriausybės pozicijos atsisakyti Audito komiteto pasiūlytos bazinės baudos nustatymo tvarkos bei pritarė verslo asociacijų prašymui palikti pataisų iniciatorių pasiūlytą taisyklę.
Tuo metu Vyriausybės išvadą palaikiusi Konkurencijos tarybos pirmininkė Jolanta Ivanauskienė aiškino, kad 50 proc. pirmos baudos riba būtų palankesnė kartelinius susitarimus padariusiam verslui bei mažiau gintų vartotojų interesus, be to, galimai pažeistų ES teisę.
„Signalą pasiųstume lyg ir tokį, kad galima rizikuoti ir bandyti uždirbti tam tikra prasme iš padaryto pažeidimo, nes bauda vidurkinama ir nustatoma ties puse galimos maksimalios baudos jau pirmajame baudos skaičiavimo etape“, – komitete teigė J. Ivanauskienė.
Pasak jos, skaičiuojama, jog verslui sudarius kartelinius susitarimus kainos vartotojams išauga maždaug 10–15 procentų.
„Sakyti, kad neproporcinga vartotojų patiriamą žalą įkalkuliuoti bent dalinai į baudą (...), yra tikrai nepagrįsta“, – pabrėžė tarybos vadovė.
Lietuvos verslo konfederacijos direktorė Ineta Rizgelė sakė, kad neįvedus 50 proc. taisyklės neliktų prasmės įteisinti ir kitų siūlomų baudų etapų, kuriuos verslas palaiko.
„Kituose etapuose Konkurencijos taryba turėtų visus instrumentus didinti baudas, tiek dėl sunkinančių aplinkybių siekiant atgrasomojo poveikio, ir tos baudos neretai vis tiek pasiektų maksimalų dydį“, – komitete teigė I. Rizgelė.
Asociacijos „Investors' Forum“ vadovas Vytautas Šilinskas savo ruožtu akcentavo, kad pataisos baudų nemažins, tiesiog jos bus skaičiuojamos kitaip.
„Baudos turi būti vertinamos atsižvelgiant į sunkinančias ar lengvinančias aplinkybes, nes jei iškart pradėsime skaičiuoti nuo maksimalios baudos, nebėra prasmės vertinti sunkinančių ar lengvinančių (aplinkybių – BNS)“, – komitete kalbėjo V. Šilinskas.
Anot Vyriausybės, įtvirtinus 50 proc. dydį taptų neįmanoma 10 proc. bendrųjų metinių pajamų siekiančios baudos paskirti net ir pavojingiausių ir ilgiausiai trunkančių pažeidimų atvejais, o bauda už pavojingiausius pažeidimus galėtų siekti vos pusę maksimalios – 5 proc. metinių pajamų.
Vyriausybė siūlė numatyti, kad bazinis baudos dydis apskaičiuojamas nustatant ūkio subjekto prekių, susijusių su pažeidimu, pardavimo vertę ir ją padauginant iš pažeidimo pavojingumo ir trukmės koeficiento. O bazinis dydis negalėtų viršyti 100 proc. maksimalios galimos baudos.
Anot J. Ivanauskienės, dabar Konkurencijos taryba maksimalias baudas skiria iki 20 proc. visų pažeidimų: „Baudos yra labai stipriai diferencijuotos.“
