Teismui perduota žmones žalojusių ir automobilius padeginėjusių baikerių byla

32 metų kauniečiui pareikšti kaltinimai dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo, melagingų duomenų pateikimo siekiant gauti dokumentą, taip pat dėl turto sunaikinimo ir sugadinimo visuotinai pavojingu būdu, veikiant bendrininkų grupėje kartu su 30 metų vyru.
Pastarajam, taip pat Kauno miesto gyventojui, pareikšti kaltinimai ne tik dėl minėto nusikaltimo, bet ir dėl viešosios tvarkos pažeidimo, neteisėto sprogmenų laikymo ir gabenimo, taip pat neteisėto disponavimo šaltaisiais nešaunamaisiais ginklais. Šį nusikaltimą jis, kaip įtariama, įvykdė veikdamas bendrininkų grupėje kartu su 25 metų klaipėdiečiu, kuris kaltinamas ir dėl smurto viešoje vietoje.
Bylos duomenimis, 32 metų kaltinamasis, 2022-ųjų spalį Kaune smūgiuodamas į galvą ir pilvą nesunkiai sutrikdė vyro sveikatą.
Pernai kovą Gargžduose minėtas kaltinamasis, veikdamas kartu su 30-mečiu bendrininku, įsigijo degalų, kuriais apipylė ir padegė pažįstamo asmens automobilį. Dėl kilusio gaisro automobilis visiškai sudegė, o šalia stovėjęs buvo apgadintas. Bendra žala siekia daugiau nei 9,5 tūkst. eurų.
30-metis kaunietis taip pat kaltinamas tuo, kad 2024 metų gegužę Gargžduose automobiliu įžūliai užblokavo kelią iš namų išvažiuojančiam vairuotojui, gąsdino ir grasino padegti jo namus. Tą patį vakarą viešoje vietoje Klaipėdoje buvo užpultas ir sumuštas kitas vyriškis. Kaltinimai dėl to pateikti 25 metų klaipėdiečiui.
Manoma, kad taip baikerių klubams priklausantys asmenys siekė spręsti tarpusavio nesutarimus.
Netrukus po šių išpuolių Klaipėdoje policijos pareigūnai sulaikė automobiliu važiavusius tris asmenis, tarp kurių buvo 30-metis kaunietis ir 25-metis klaipėdietis. Nustatyta, kad kaunietis automobiliu gabeno didelės sprogstamosios galios sprogmenis – rankinę granatą ir sprogdiklį. Taip pat jis, kartu su klaipėdiečiu, automobilyje turėjo dvi teleskopines lazdas. Atlikus kratą 30-mečio kauniečio namuose rastas ir draudžiamas šaltasis nešaunamasis ginklas – kastetas.
Be to, 32 metų kaunietis kaltinamas ir dėl melagingų duomenų pateikimo. Jis bandė gauti naują pasą, nes, vykdant paskirtą kardomąją priemonę, jo dokumentą buvo paėmę policijos pareigūnai.
