Trims Kretingos, Šilutės ir Birštono politikams pareikšti įtarimai „čekiukų“ bylose

Kaip teigiama Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) ir prokuratūros pranešime, įtarimai dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo ir dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais pareikšti buvusiam Kretingos rajono savivaldybės tarybos nariui Dangirui Samaliui, buvusiam Birštono savivaldybės tarybos nariui ir dabartiniam vicemerui Vytui Kederiui. Šilutės rajono savivaldybės tarybos nariui Vygantui Stoškui buvo įteikti patikslinti įtarimai.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, D. Samalis, 2019–2023 metais eidamas Kretingos rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir pateikė jo kaip tarybos nario išmokų ataskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančią informaciją apie patirtas kuro išlaidas. Tokiu būdu buvęs tarybos narys galimai apgaule įgijo 1 100 eurų.
Kito tyrimo duomenimis, V. Stoškus, 2019–2023 m. eidamas Šilutės rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, pateikė jo kaip tarybos nario išmokų ataskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančią informaciją apie patirtas kanceliarinių prekių, automobilio dalių ir autoremonto paslaugų bei kuro išlaidas. Tokiu būdu tarybos narys, įtariama, apgaule įgijo 6 210 eurų.
Anot teisėsaugos, V. Kederys, eidamas Birštono savivaldybės tarybos nario pareigas, 2019–2021 m. pateikė jo kaip tarybos nario išmokų ataskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančią informaciją apie patirtas degalų ir interneto paslaugų išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla. Tokiu būdu Birštono savivaldybės administracija galimai patyrė 1 239 eurų žalą.
Šiuo metu STT atlieka ikiteisminius tyrimus dėl 36 savivaldybių galimai netinkamo savivaldos lėšų panaudojimo: Šiaulių, Panevėžio, Palangos, Klaipėdos miestų bei Alytaus, Ukmergės, Kretingos, Ignalinos, Mažeikių, Šilutės, Jonavos, Lazdijų, Prienų, Telšių, Radviliškio, Joniškio, Tauragės, Zarasų, Akmenės, Kaišiadorių, Vilkaviškio, Skuodo, Kelmės, Kupiškio, Trakų, Panevėžio, Širvintų, Šalčininkų rajonų ir Birštono, Marijampolės, Neringos, Pagėgių, Druskininkų, Rietavo, Kalvarijos ir Visagino savivaldybėse.
Visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
