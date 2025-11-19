Antanas Nedzinskas teisinasi – savivaldybės pinigų nepasisavino

Šįkart už čekiukus įkliuvo A. Nedzinskas. Įtariama, kad būdamas Trakų savivaldybės tarybos nariu per trejus metus galimai suklastojo aštuonis dokumentus ir pasisavino 2 tūkst. eurų.
„Jis nesutiko būti apklaustas kaip liudytojas apie savo galimai padarytą nusikalstamą veiką“, – teigė generalinė prokurorė Nida Grunskienė.
„Aš daviau visus atsakymus raštu. Kuomet norėjo padaryti mano apklausą, jie to rašto net nebuvo matę“, – tvirtino Seimo narys A. Nedzinskas.
Politikas už 2 tūkst. mokesčių mokėtojų pinigų pylė degalus.
„Buvo apmokėta septyniomis juridinių ir kitų fizinių asmenų mokėjimo kortelėmis“, – sakė N. Grunskienė.
„Trakų rajono tarybos reglamentas nedraudė pristatyti čekių ne savo vardu. Kadangi man padėjo artimieji ir giminės, jų čekius ir dėjau“, – teisinosi A. Nedzinskas.
Anot socialdemokrato, kol jis nebuvo Seimo nariu, negalėjo įpirkti naujos mašinos. Tad, prireikus, ją skolindavosi iš giminaičių ir draugų.
„Mano asmeninis automobilis, kurį naudojau tuos 2 mėnesius, buvo 25 metų senumo. Jis galiausiai subyrėjo“, – kalbėjo A. Nedzinskas.
„Mes užjaučiame tuos, kurie kažkur padarė klaidas. Tačiau už savo klaidas reikia atsakyti“, – komentavo Seimo narys Saulius Skvernelis.
Tiesa, A. Nedzinskas pinigų grąžinti nesiruošia.
„Per 2,5 metų galėjau įsisavinti 800 eurų daugiau. Tai aš tam tikra prasme net taupiau“, – aiškino politikas.
„Žinokite, esu linkusi kolegomis tikėti“, – teigė Seimo narė Indrė Kižienė.
Vis dėlto politikas Seimo nario neliečiamybės atsisakė savo noru. Nemalonios procedūros nevengė, nors tik vakar buvo išleistas iš ligoninės.
„Teks gydytis toliau“, – pridūrė jis.
„Socialdemokratų dėka atsakomybė gerokai sušvelninta. Antanas neturėtų labai pergyventi“, – kalbėjo S. Skvernelis.
Valdžia sutrumpino bausmes už politikų ir pareigūnų piktnaudžiavimą, o pats nusikaltimas perkvalifikuotas iš sunkaus į apysunkį. Baudžiamasis kodeksas pakeistas asmeniškai suinteresuotų politikų balsais. Pataisos patvirtintos, atmetus ir prezidento veto.
„Gal prokuratūra nustos tas bylas tampyti po visus teismus ir susitars. Jau geriau skirti jiems baudą ir dirbti su rimtomis bylomis“, – piktinosi „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis.
„Proporcingai vertinant visos Lietuvos tarybų narių sudėtį, socialdemokratų yra daugiausia. Tai, kad tokie atvejai pasikartoja, mums nėra malonu“, – tvirtino Socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė.
Opozicija surinko parašus ir dėl palankių čekių pataisų politikams kreipėsi į Konstitucinį Teismą.
