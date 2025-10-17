 Uostamiestyje – pykčio priepuolis: į automobilį skriejo akmuo

Klaipėdoje ketvirtadienį skriejo akmenys ir petardos.

Kaip skelbė policija, apie 11.55 val. Debreceno gatvėje, kieme, pirminiais duomenimis, 67-erių vyras metė akmenį į 34-erių vyro automobilį „Škoda Superb“ ir įlenkė dureles. 

Žala tikslinama. 67-erių vyrui įteiktas šaukimas atvykti į apklausą. 

Pradėtas tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.

Kitas incidentas uostamiestyje įvyko kiek vėliau, apie 21 val. Pasak pareigūnų, Stovyklos gatvėje visuotinai pavojingu būdu (galimai įmetant petardą), buvo apgadinta automobilių stovėjimo aikštelėje esanti elektros skydinė. Žala nustatinėjama. 

Pradėtas tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.

